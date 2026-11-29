Victor Ponta a respins afirmațiile unui bărbat mascat care susține într-un podcast că fostul premier ar fi încercat să cumpere, cu 15.000 de euro, contul de TikTok al lui Călin Georgescu. Ponta spune că nu a făcut o asemenea ofertă și că nici măcar nu știe cine este persoana care a lansat acuzația. El a catalogat povestea drept „o șarlatanie de doi bani”.

Declarațiile bărbatului mascat au fost făcute la un podcast difuzat de Social Book TV. Acesta susține că ar fi avut control asupra conturilor de pe rețelele sociale ale lui Călin Georgescu, inclusiv asupra contului de TikTok, și că i s-ar fi propus să îl vândă pentru 15.000 de euro către fostul premier, prin intermediul unei alte persoane. Bărbatul afirmă că a refuzat oferta.

Victor Ponta: „Nu aș fi dat 15.000 de euro pe contul nimănui”

Fostul premier a negat că l-ar fi contactat pe bărbatul respectiv și a spus că nu ar fi avut niciun motiv să cumpere contul de TikTok al lui Călin Georgescu.

„Nu l-am căutat, că nu știu cine e. (…) Nu, n-aș fi dat 15.000 de euro pe contul nimănui, că n-am nevoie, am contul meu de TikTok și, slavă Domnului, am mulți urmăritori”, a declarat Victor Ponta.

Acesta a mai povestit că i-a întrebat pe membrii echipei sale dacă ar fi fost utilă achiziționarea contului lui Călin Georgescu, iar răspunsul primit a fost negativ.

„I-am întrebat pe copiii din echipa mea, foarte deștepți, foarte buni la TikTok: «Bă, ne-ar fi folosit la ceva să luăm contul lui Georgescu?». Și amândoi s-au uitat la mine: «Ce să facem cu contul lui Georgescu, că noi te promovăm pe tine, Ponta»”, a relatat fostul premier.

Ponta a calificat acuzația drept „o șarlatanie de doi bani” și a spus că, după ce a identificat ceea ce consideră a fi o minciună în declarațiile bărbatului, pune la îndoială și restul afirmațiilor acestuia despre Călin Georgescu.

„Așa încât, dacă l-am prins o dată cu minciuna, bănuiesc că tot ce zice despre Georgescu e tot bălării”, a afirmat Victor Ponta.

Ponta ironizează apariția „gurului de la GTA VI”

În același clip, Victor Ponta a făcut referire și la apariția online a bărbatului mascat, pe care l-a ironizat pentru felul în care s-a prezentat.

„Acum, dacă a scos Nicușor aia că nu mai sunt ruși la Călin Georgescu, i-au inventat ăștia un guru. Am văzut, e plin online-ul de gurul lui Georgescu, unul care se crede în GTA 6. Are cagulă, are fular”, a spus Ponta.

Fostul premier a continuat ironiile la adresa acestuia și a făcut apel la public să fie atent la astfel de declarații.

„Zici că-l caută, el se ascunde, dar nu-l caută nimeni”, a afirmat Ponta.

Bărbatul mascat susține, în interviul publicat de Social Book TV, că a avut acces la conturile de social media ale lui Călin Georgescu și că ar fi fost implicat în campania acestuia. Printre afirmațiile sale se numără și cea potrivit căreia contul de TikTok al fostului candidat ar fi fost asociat numărului său de telefon.