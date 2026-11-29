Străzile capitalei Albaniei s-au transformat din nou într-un câmp de luptă, duminică, în a doua zi consecutivă de revolte antiguvernamentale, scrie Reuters.

Sub presiunea nemulțumirilor legate de corupție, sărăcie și lipsa perspectivelor, mii de manifestanți, în frunte cu studenții, au forțat cordoanele forțelor de ordine și au aruncat cu cocktailuri molotov, petarde, artificii și au vandalizat clădirile guvernamentale. Poliția a intervenit în forță cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, într-o escaladare care transformat criza politică de la Tirana într-o confruntare deschisă.

Alimentate de furia cauzată de corupția guvernamentală, lipsa locurilor de muncă și standardele slabe din educație, demonstrațiile au zguduit Tirana de la mijlocul lunii octombrie și s-au extins și în alte orașe. Acestea au devenit adesea violente, protestatarii dând foc clădirilor guvernamentale și băncilor, au spart vitrine și au smuls pavele pentru a le arunca în poliție.

După o scurtă acalmie, tensiunile au reapărut sâmbătă, pe 28 noiembrie, cu ocazia Zilei Naționale a țării. Oficialii din domeniul sănătății au declarat că alte 12 persoane au fost rănite duminică, după ce sâmbătă au fost peste 60 de răniți. Multe dintre victime au ajuns la spital din cauza gloanțelor de cauciuc trase de poliție.

Tulburările din societatea albaneză, care sunt rezultatul lunilor de proteste declanșate încă din vară, în mare parte pașnice, au pornit de la opoziția față de construcția unui complex rezidențial de lux într-o rezervație naturală.

Acum, mandatul premierului Edi Rama, care este la guvernare din 2013 și a obținut un al patrulea mandat anul trecut, este pus la încercare. Scandalurile de corupție au pătat imaginea Albaniei de-a lungul anilor, iar analiștii spun că țara este un centru pentru bandele care încearcă să spele bani din traficul de droguri și arme.

Duminică, imaginile publicate de Reuters au arătat un grup de protestatari desfășurând un banner în capitală pe care scria: „Rama este trădător, cocaină, baron al drogurilor, balcanic”.

Rama a declarat că guvernul său combate corupția ca niciodată, deoarece Albania conduce un grup de țări balcanice care doresc să adere la UE și își propune să adere până în 2030.