Pedro Sánchez pare să fi pierdut pariul pe care l-a făcut acum aproape două luni. Premierul socialist, care a convocat singur alegeri anticipate cu opt luni înainte de termen, iese pe locul doi, potrivit exit-poll-ului televiziunii publice RTVE

Alegerile anticipate din Spania pot fi câștigate de Partidul Popular (PP), de centru-dreapta, condus de Alberto Núñez Feijóo, care ar obține între 129 și 134 de mandate. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), al lui Sánchez, ar avea între 119 și 124 de mandate. Extrema dreaptă Vox ar obține între 44 și 48 de mandate, iar Frente Amplio, alianța de stânga condusă de Ada Colau, din care face parte și Sumar, partenerul de guvernare al socialiștilor, între 10 și 11.

Dacă rezultatul se confirmă, se încheie opt ani de guvernare condusă de socialiști sub Sánchez și ar putea urma o guvernare de drepta sub Alberto Núñez Feijóo.

Alegerile pe care Sánchez le-a cerut singur, dintr-o poziție pierzătoare

Nimeni nu l-a obligat pe Sánchez să meargă acum la urne. Pe 2 octombrie, Congresul a respins cele două decrete ale guvernului său privind criza locuințelor. Primul a picat cu 178 de voturi la 172, cu voturile Partidului Popular, ale Vox și ale catalanilor din Junts. Trei zile mai târziu, liderul socialist a dizolvat Parlamentul. „Avem nevoie să reînnoim sprijinul oamenilor”, spunea el atunci.

A făcut-o din poziția de perdant: socialiștii lui erau în urmă în sondaje. Feijóo a transformat scrutinul într-un vot despre premier. „Nu sunt alegeri ca cele de dinainte în democrația noastră. E vorba ca Spania să-l învingă pe Sánchez și ce reprezintă el”, declara liderul PP după anunțul alegerilor.

Campania a fost umbrită de corupție. În iunie, José Luis Ábalos, fostul om de încredere al lui Sánchez, a fost condamnat la 24 de ani și trei luni de închisoare pentru neregulile din achiziția de măști din timpul pandemiei.

Extrema dreaptă poate intra în noul guvern spaniol

Pentru o majoritate în Congresul cu 350 de locuri sunt necesare 176 de mandate. Ultimele sondaje dădeau 187 de mandate împreună dreptei și extremei drepte. Un guvern PP–Vox ar fi primul din Spania cu un partid de extremă dreaptă de la revenirea la democrație, după moartea lui Franco, în 1975.

La 54 de ani, Sánchez este unul dintre ultimii lideri socialiști aflați la putere într-o mare țară europeană. A ajuns premier în 2018, după o moțiune de cenzură împotriva conservatorului Mariano Rajoy, și a rezistat de atunci prin alianțe fragile. Premierul Spaniei este ales de Parlament: în primul vot are nevoie de 176 de voturi, iar dacă nu le strânge, într-un al doilea vot îi ajunge majoritatea simplă, adică mai multe voturi „pentru” decât „împotrivă”. Astfel, chiar și pe locul doi, Sánchez ar putea rămâne la putere dacă adună sprijinul partidelor mai mici. Rezultatele oficiale încep să fie publicate după închiderea urnelor din Insulele Canare.