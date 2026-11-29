Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, susține că asocierea prin comasare voluntară a localităților ar putea deschide calea către mai multe investiții, facilitând accesul comunităților la fonduri europene și realizarea unor proiecte care, individual, sunt mult mai greu de pus în practică. Stoica a discutat, la Brașov, cu primarii din județ despre beneficiile acestei forme de reorganizare administrativă, subliniind că demersul nu presupune pierderea identității localităților. Și prim-ministrul Luca Niculescu va discuta cu primarii o primă etapă de comasare voluntară a comunelor mici, care s-ar putea realiza până în martie 2027. De asemenea, edilul Craiovei, Olguța Vasilescu, a susținut că 80% din primarii de municipii doresc integrarea zonelor metropolitane în orașe, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat un turneu național al liderilor partidului pentru promovarea reformei, începând de la Suceava.

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Mai multe resurse pentru investiții și șanse mai mari de a atrage fonduri europene

Ministrul Dezvoltării a explicat că nevoile cetățenilor sunt aceleași, indiferent de dimensiunea localității în care trăiesc, iar administrațiile locale ar putea răspunde mai eficient acestor cerințe prin comasare voluntară.

”Indiferent dacă trăiesc într-un sat cu câteva sute de locuitori sau într-un oraș mare, oamenii își doresc aceleași lucruri: drumuri bune, apă și canalizare, școli moderne și servicii publice de calitate. Despre cum putem răspunde mai bine acestor nevoi am discutat astăzi, la Brașov, cu primarii din județ, cărora le-am prezentat beneficiile comasării voluntare a localităților”, a transmis ministrul Dezvoltării într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, unirea eforturilor administrative ar putea oferi unor comunități oportunități suplimentare de dezvoltare.

”Sunt comunități care, prin eforturi comune, ar putea avea mai multe resurse pentru investiții, mai multe șanse de a accesa fonduri europene și de a realiza proiecte importante pentru oameni”, a explicat Alexandru Stoica.

Comasarea localităților nu înseamnă pierderea identității comunităților

Ministrul Dezvoltării a ținut să precizeze că reorganizarea administrativă prin comasare voluntară nu ar trebui privită ca o renunțare la specificul localităților, ci ca o oportunitate de a realiza investiții prin punerea în comun a resurselor.

”Comasarea voluntară nu înseamnă renunțarea la identitatea unei localități, la istoria sau la tradițiile ei. Înseamnă posibilitatea de a construi împreună ceea ce, separat, este mult mai greu de realizat”, a subliniat ministrul.

Alexandru Stoica și-a exprimat disponibilitatea de a discuta cu reprezentanții administrațiilor locale pentru a identifica soluțiile potrivite fiecărei comunități, arătând că rezultatele reformei administrative trebuie să se reflecte în calitatea vieții cetățenilor.

”Vreau să ascult propunerile primarilor, să le înțeleg preocupările și să găsim împreună cele mai bune soluții pentru comunitățile pe care le reprezintă. Pentru că, dincolo de orice reformă administrativă, cel mai important este ca oamenii să simtă o schimbare în bine în viața lor de zi cu zi”, a conchis ministrul Dezvoltării.

Ce presupune reforma administrativă