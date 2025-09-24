Adeziunile pentru partidul lui Piedone sunt gata și pot fi completate și online

Adeziunile pentru partidul pe care Cristian popescu Piedone îl va lansa luni, 29 septembrie, sunt gata și pot fi completate de simpatizanți. Formularele pot fi descărcate și completate pe pagina oficială a formațiunii politice nou înființate.

Luni, 29 septembrie, începând cu ora 12.00, va avea loc lansarea partidului înființat de Cristian Popescu Piedone la Sala Palatului, din București.

Până atunci, adeziunile sunt gata și așteaptă să fie completate de susținători direct pe site-ul oficial al formațiunii politice.

Îndemnul lui Piedone vine, ca de obicei, însoțit de un text:

„Vă invit alături de mine să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României noastre dragi! Vă invit să semnați adeziunea pentru un viitor mai bun pentru noi, pentru copiii și nepoții noștri! Împreună, reușim! Hai să ajutăm România!”

Partidul și-a mai deschis conturi și pe alte rețele de socializare care pot fi accesate prin scanarea codului QR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Piedone vorbește despre presupusa sa execuție politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”

Piedone revine în politică cu PNRR. Fostul șef al ANPC cheamă românii în partidul său