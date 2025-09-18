Piedone revine în politică cu PNRR. Fostul șef al ANPC cheamă românii în partidul său

Cristian Popescu Piedone nu se dă bătut și nu renunță la politică. După ce a candidat la primăria Capitalei și a avut câteva luni de activitate intensă la ANPC, Piedone își lansează partidul PNRR și invită românii să se înscrie.

„E nevoie de un partid exclusiv pentru cetățenii României. Fără șefi mari sau mici”, spune Piedone care pe 29 septembrie va reintra pe scena politică cu noul său partid PNRR (Partidul Naționalist Reformarea Românie).

Într-o postare pe Facebook, Piedone scrie ca o poezie un mesaj pentru cetățenii care îl susțin și vor să o facă în continuare.

Fiecare dintre voi simțiți durerea ei, frământările ei, urletul ei!

Eu o privesc, îi vorbesc, o ascult și conștientizez că mi-a oferit TOTUL! Eu sunt dator să o ajut, la rându-mi, întru TOTUL!

Da, am fost membru al PSD.

De la FSN-ul președintelui Ion Iliescu, de care nu m-am dezis niciodată!, la PDSR… până la PSD-ul pe care l-am slujit și pe care l-am prețuit până la o răspântie de… idei! De… principii!

Când am fost aruncat de oportuniști și hăituit de pionii Vasalității Naționale… un OM mi-a întins ambele mâini și casa lui toată: Dan Voiculescu! Da, mulți îl contestați! Treaba voastră! Pentru mine a fost și va rămâne OMUL Dan Voiculescu! M-am înrolat în partidul său și am muncit așa cum am putut! Și nu regret nicio secundă petrecută lângă oamenii buni pe care i-am întâlnit în PUSL!

A venit însă vremea să îmi slujesc țara, așa cum cred că o pot face!

Haideți și VOI alături de mine!

Haideți să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României NOASTRE!

Un partid… al cărui unic președinte să fie România! Fără șefi mari, fără șefi mici! Un partid condus de cetățeni, strict pentru cetățeni!

Un partid care să tragă exclusiv în folosul țării și al cetatenilor săi!

Eu m-am decis și am plecat să lupt pentru România!

Tu, cel care citești aceste rânduri, nu vrei să mi te alături?

Cristian Popescu Piedone, odată cu reintrarea în politică, dă de înțeles că se pregătește pentru o nouă candidatură, chiar și la Primăria Generală, unde a candidat anul trecut, dar nu a avut și susținerea PSD, așa cum și-ar fi dorit.