Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”

Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, spune că a fost „executat” de către „vasalii multinaționalelor, băncilor, vămilor”. Declarația a fost făcută în cadrul unei intervenții telefonice la România TV, sâmbătă seara.

„Când am spus ce le dă de mâncare” a fost momentul care l-a scos pe Piedone atât din cursa pentru Primăria Capitalei, cât și de la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a mai spus acesta, sâmbătă seara.

„Ați mai văzut vreun control, până la venirea mea la ANPC, în supermarketuri sau după ce-am plecat eu? Astăzi nu mai controlează nimeni nimic”, a declarat Piedone la România TV.

Piedone a mai spus că se află sub control judiciar din cauza faptului că a redat „realitatea reală nu cea virtuală care îi este indusă cetățeanului.” Fostul șef al ANPC a mai spus că plecarea sa din fruntea Autorității a avut 2 cauze.

„Mi se trage de la aceste multinaționale care au fost foarte deranjate și au o putere financiară colosală și ‹grija› unora că voi candida la Primăria Capitalei.”

În ceea ce privește planurile sale politice, cu noul partid, Cristian Popescu Piedone are unele foarte îndrăznețe.

„Țelul meu este ca acest partid să ia minim 10% în Parlamentul României”, a mai spus acesta la RTV.

