“Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele

Comuna Mioarele din județul Argeș este una dintre comunele cadastrate cu fonduri europene de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar Ion B. este unul dintre cei care, înainte să aibă carte funciară nouă, deținea doar câteva documente primite de la părinții lui. Ca mulți alți proprietari, nu a înțeles importanța înscrierii acelor documente în cartea funciară, deși avea întrebări cu privire la limitele și suprafața terenurilor pe care le muncea de atâția ani.

Prima întâlnire: informarea și măsurătorile

A aflat, însă, că mulți vecini merg la primărie pentru că au primit în cutia poștală un pliant prin care erau informați că încep măsurătorile de cadastru, gratuit pentru toți. A mers și Ion, ca și vecinii lui și a pus tot felul de întrebări. Așadar, prima „întâlnire” pe care Ion a avut-o cu procesul de înregistrare sistematică a avut loc la Primăria comunei. Aici, practic, a primit informații despre etapele procesului și despre rolul proprietarilor în desfășurarea acestuia, precum și despre documentele pe care a trebuit să le pună la dispoziție angajaților de la firma de cadastru care au venit să facă măsurători.

Ion le-a permis accesul pe teren, le-a arătat limitele acestuia, documentele moștenite de la părinți și le-a oferit informațiile necesare, contribuind astfel la corectitudinea datelor colectate.

Momentul-cheie: verificarea și finalizarea

După realizarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului au fost afișate la Primărie, pentru o perioadă de 60 de zile. Ion a verificat și el suprafața, limitele și datele de identificare ale imobilului. În cazul în care ar fi observat neconcordanțe, ar fi putut depune o cerere de rectificare, analizată conform procedurilor legale.

La finalul procesului, proprietatea a fost înscrisă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, iar datele sunt recunoscute de instituțiile statului. Ion a primit gratuit și carte funciară. Acum, Ion este proprietar cu acte în regulă. Pentru Ion, ca pentru mulți alți proprietari, această „întâlnire” a însemnat trecerea de la nelămuriri la siguranța proprietății, un pas important pentru prezent și viitor.

În 660 de comune rurale, acest proces este gratuit pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Fazei II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027, care vizează înregistrarea a peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații despre procesul de înregistrare sistematică, gratuit pentru cetățeni, pe: www.ancpi.ro

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).