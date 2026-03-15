AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) propune un buget alternativ, care să răspundă atât nevoilor de revenire a economiei, cât și nevoilor de refacere parțială a puterii de cumpărare pentru pensionari, mame tinere și alte categorii lipsite de venituri.

Având în vedere că legea bugetului este principalul instrument politic pentru rolul statului în economie și că principala problemă cu care se confruntă astăzi economia este suprapunerea a trei mari fenomene negative: recesiunea, inflația foarte mare și care va crește puternic ca efect al războiului din Iran, scăderea accentuată a puterii de cumpărare,

AUR propune un buget alternativ, care va avea un deficit bugetar similar dar puțin mai redus decât cel propus de guvern și care este construit pe următoarele ipoteze:

– Reducerea cotelor de TVA la 19% (standard) și la 9% (redusă)

– Scutirea de impozit pentru locuința de domiciliu în limita a 150 mp

– Interzicerea deductibilității fiscale pentru cheltuieli de consultanță, management, drepturi de proprietate intelectuală cu terții afiliați și plafonarea cheltuielilor cu dobânzile la credite intra-grup pentru terții afiliați

– Scutirea de plata CASS pentru veniturile mamelor în concediu de acomodare, în concediu de creștere a copilului, a veteranilor și a văduvelor de război, a foștilor deținuți politici și a personalului monahal

– Indexarea pensiilor cu 5%

– Reducerea cheltuielilor totale cu personalul cu 5% (ca efect al pensionărilor)

– Reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 11,5 miliarde de lei

– Reducerea cheltuielilor de investiții din fonduri naționale cu 9,2 miliarde de lei

Ca urmare a acestor ipoteze, deficitul bugetar propus pentru anul 2026 se reduce la 127,5 miliarde de lei.

Principiile care stau la baza propunerii noastre sunt:

-Statul se restrânge

-Aceeași țintă de deficit

-Împărțim cheltuielile altfel: mai puțin la stat, mai mult către persoane dezavantajate de stagflație

-Mai mulți bani pentru firme și populație, mai puține câștiguri neimpozitate pentru multinaționale

Răspundem astfel atât nevoilor de revenire pe creștere a economiei (prin reducerea TVA), cât și nevoilor de refacere parțială a puterii de cumpărare pentru pensionari, mame tinere și alte categorii lipsite de venituri.

Totodată demonstrăm că poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației, transmit reprezentanții AUR.