Prima pagină » Știri politice » AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației"

AUR propune un buget alternativ. „Poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației”

15 mart. 2026, 13:49, Știri politice
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) propune un buget alternativ, care să răspundă atât nevoilor de revenire a economiei, cât și nevoilor de refacere parțială a puterii de cumpărare pentru pensionari, mame tinere și alte categorii lipsite de venituri.

Având în vedere că legea bugetului este principalul instrument politic pentru rolul statului în economie și că principala problemă cu care se confruntă astăzi economia este suprapunerea a trei mari fenomene negative: recesiunea, inflația foarte mare și care va crește puternic ca efect al războiului din Iran, scăderea accentuată a puterii de cumpărare,

AUR propune un buget alternativ, care va avea un deficit bugetar similar dar puțin mai redus decât cel propus de guvern și care este construit pe următoarele ipoteze:
– Reducerea cotelor de TVA la 19% (standard) și la 9% (redusă)
– Scutirea de impozit pentru locuința de domiciliu în limita a 150 mp
– Interzicerea deductibilității fiscale pentru cheltuieli de consultanță, management, drepturi de proprietate intelectuală cu terții afiliați și plafonarea cheltuielilor cu dobânzile la credite intra-grup pentru terții afiliați
– Scutirea de plata CASS pentru veniturile mamelor în concediu de acomodare, în concediu de creștere a copilului, a veteranilor și a văduvelor de război, a foștilor deținuți politici și a personalului monahal
– Indexarea pensiilor cu 5%
– Reducerea cheltuielilor totale cu personalul cu 5% (ca efect al pensionărilor)
– Reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 11,5 miliarde de lei
– Reducerea cheltuielilor de investiții din fonduri naționale cu 9,2 miliarde de lei

Ca urmare a acestor ipoteze, deficitul bugetar propus pentru anul 2026 se reduce la 127,5 miliarde de lei.

Principiile care stau la baza propunerii noastre sunt:
-Statul se restrânge
-Aceeași țintă de deficit
-Împărțim cheltuielile altfel: mai puțin la stat, mai mult către persoane dezavantajate de stagflație
-Mai mulți bani pentru firme și populație, mai puține câștiguri neimpozitate pentru multinaționale

Răspundem astfel atât nevoilor de revenire pe creștere a economiei (prin reducerea TVA), cât și nevoilor de refacere parțială a puterii de cumpărare pentru pensionari, mame tinere și alte categorii lipsite de venituri.

Totodată demonstrăm că poate exista și o restrângere inteligentă a consumului administrației, nu doar a consumului populației, transmit reprezentanții AUR.

Citește și

POLITICĂ Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre”
10:54
Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre”
POLITICĂ Nicușor Dan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”
10:15
Nicușor Dan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre”
FLASH NEWS Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
10:06
Consiliul Politic Național al PSD decide azi strategia pentru votarea bugetului. Ce îi nemulțumește pe social democrați
CONTROVERSĂ Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?
21:30
Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?
OPINIE Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”
20:27
Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”
FLASH NEWS Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România
19:59
Ministrul Apărării, anunț despre momentul sosirii militarilor americani în România
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru
Ce se întâmplă doctore
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Câinii Golden Retriever și oamenii au mai multe în comun decât am fi crezut
UTILE Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi
13:40
Un expert în nutriție confirmă: aceasta este cea mai bună dietă pentru a reduce excesul de greutate. Ce poți mânca într-o zi
VIDEO Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
13:27
Reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu ne spune cum putem face față fricilor: „E important să ne poziționăm altfel”
VIDEO Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor
13:25
Nou sezon al podcastului „Altceva”. Lavinia Bârlogeanu explică în ce fel ne bântuie moartea prin intermediul viselor
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
13:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
RĂZBOI Imagini în premieră, filmate cu o dronă Hezbollah, ale atacului de la baza americană Victoria, de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de explozie
12:44
Imagini în premieră, filmate cu o dronă Hezbollah, ale atacului de la baza americană Victoria, de lângă Aeroportul Internațional din Bagdad. Ce s-a întâmplat cu câteva secunde înainte de explozie
EXTERNE Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă
12:44
Gestul cu care Elveția i-a dat mat Americii: a refuzat survolarea teritoriului său de către avioane militare. Explicația este simplă

