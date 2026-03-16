Proces bizar la Iași. Comandant călcat cu tancul de subordonat, cu viteza de 1 km/h. Daunele cerute sunt de un milion de lei

16 mart. 2026, 08:04, Actualitate
Magistrații Tribunalului Militar ieșean nu au reușit să găsească răspuns la cea mai arzătoare întrebare ridicată de un tragic accident petrecut în urmă cu patru an in poligonul Smârdan, Galați.

După o anchetă de doi ani și o primă fază a procesului derulată la Iași, a rămas neclar ce anume l-a determinat pe un comandant să ajungă în cel mai nepotrivit loc posibil, în fața tancului ce avea să-l strivească, scrie Ziarul de Iași.

În instanță, conductorul tancului a spus că este nevinovat, iar MApN ar fi încercat să paseze toate răspunderea în sarcina acestuia, pentru a nu plăti daune civile.

Verdictul în acest caz bizar va fi dat de Curtea Militară de Apel, care a preluat dosarul. Aici, procesul este de abia la început.

Pe 18 martie 2022, MApN a emis un comunicat sec prin care prezenta un film al tragediei ce avea să se dovedească eronat în punctele sale esențiale. „Militarul coordona manevrele în vederea începerii deplasării unui tanc, moment în care a fost prins între tancul aflat în mișcare și una dintre laturile amplasamentului în care se găsea mașina de luptă”, a comunicat Ministerul. De fapt, comandantul tancului nu coordona nimic. Aștepta, ca și restul echipajului, ca militarul rămas în tanc să deblocheze frânele. Tancul nu se afla în mișcare, ci oprit, alunecând în virtutea propriei greutăți, după cum avea să demonstreze ancheta ulterioară.

Tancul al cărui conductor era caporalul clasa a II-a Luigi Mihai avea o problemă cunoscută de echipaj, dar considerată minoră. În cazul unei frâne bruște, pedala de frână se bloca.

Luigi Mihai avea să fie trimis în judecată pentru ucidere din culpă

Citește și

EMISIUNI Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”: „În urma unui conflict pe care l-am avut, un bărbat a decedat, numai Dumnezeu putea să mă scape”
11:00
Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”: „În urma unui conflict pe care l-am avut, un bărbat a decedat, numai Dumnezeu putea să mă scape”
ULTIMA ORĂ Lider OCDE primit de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Se lansează un studiu economic dedicat României
10:17
Lider OCDE primit de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Se lansează un studiu economic dedicat României
STATISTICĂ Șomajul în rândul tinerilor este cel mai ridicat. În trimestrul IV 2025 erau 513.900 de şomeri, rata a fost de 6,3%
10:11
Șomajul în rândul tinerilor este cel mai ridicat. În trimestrul IV 2025 erau 513.900 de şomeri, rata a fost de 6,3%
PAȘTE Destinațiile de Paște pentru toate bugetele. Ce preț are o vacanță la mare sau la munte
09:39
Destinațiile de Paște pentru toate bugetele. Ce preț are o vacanță la mare sau la munte
PREMIILE OSCAR Sean Penn nu s-a prezentat să își ridice Premiul Oscar pe care l-a câștigat. Actorul s-a distanțat de Hollywood
09:16
Sean Penn nu s-a prezentat să își ridice Premiul Oscar pe care l-a câștigat. Actorul s-a distanțat de Hollywood
FLASH NEWS Cine este Natalie Musteață, câștigătoarea premiului Oscar cu scurtmetrajul Two People Exchanging Saliva. „Familia mea avea rădăcini teatrul românesc”
08:57
Cine este Natalie Musteață, câștigătoarea premiului Oscar cu scurtmetrajul Two People Exchanging Saliva. „Familia mea avea rădăcini teatrul românesc”
Mediafax
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Digi24
Voodoo, răpiri și trădare: Povestea loviturii de stat eșuate și a generalului care a luptat desculț cu o armată de dezertori
Cancan.ro
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV
Click
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai vechi aeroport din lume?
EMISIUNI Rapid e pe primul loc în playoff, iar noi vă așteptam de la ora 18:00, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
10:49
Rapid e pe primul loc în playoff, iar noi vă așteptam de la ora 18:00, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
FLASH NEWS Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari
10:28
Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari
FLASH NEWS Alegeri în Coreea de Nord. Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune. 99.99% dintre cetățeni au participat la vot
10:10
Alegeri în Coreea de Nord. Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune. 99.99% dintre cetățeni au participat la vot
ANALIZA de 10 Câtă protecție pot oferi, de fapt, armele nucleare ale Franței? Macron face un pas istoric, dar provocările nu lipsesc
10:00
Câtă protecție pot oferi, de fapt, armele nucleare ale Franței? Macron face un pas istoric, dar provocările nu lipsesc
FLASH NEWS Simularea Evaluării Naţionale începe luni, cu proba de Limba şi Literatura Română. O parte din școli nu organizează examenul în semn de protest
09:34
Simularea Evaluării Naţionale începe luni, cu proba de Limba şi Literatura Română. O parte din școli nu organizează examenul în semn de protest
RĂZBOI Aeroportul Internațional Dubai, închis după un nou atac cu drone iraniene. Incendiu uriaș la un rezervor de combustibil
09:27
Aeroportul Internațional Dubai, închis după un nou atac cu drone iraniene. Incendiu uriaș la un rezervor de combustibil

Cele mai noi

Trimite acest link pe