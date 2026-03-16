Proces bizar la Iași. Comandant călcat cu tancul de subordonat, cu viteza de 1 km/h. Daunele cerute sunt de un milion de lei

Magistrații Tribunalului Militar ieșean nu au reușit să găsească răspuns la cea mai arzătoare întrebare ridicată de un tragic accident petrecut în urmă cu patru an in poligonul Smârdan, Galați.

După o anchetă de doi ani și o primă fază a procesului derulată la Iași, a rămas neclar ce anume l-a determinat pe un comandant să ajungă în cel mai nepotrivit loc posibil, în fața tancului ce avea să-l strivească, scrie Ziarul de Iași.

În instanță, conductorul tancului a spus că este nevinovat, iar MApN ar fi încercat să paseze toate răspunderea în sarcina acestuia, pentru a nu plăti daune civile.

Verdictul în acest caz bizar va fi dat de Curtea Militară de Apel, care a preluat dosarul. Aici, procesul este de abia la început.

Pe 18 martie 2022, MApN a emis un comunicat sec prin care prezenta un film al tragediei ce avea să se dovedească eronat în punctele sale esențiale. „Militarul coordona manevrele în vederea începerii deplasării unui tanc, moment în care a fost prins între tancul aflat în mișcare și una dintre laturile amplasamentului în care se găsea mașina de luptă”, a comunicat Ministerul. De fapt, comandantul tancului nu coordona nimic. Aștepta, ca și restul echipajului, ca militarul rămas în tanc să deblocheze frânele. Tancul nu se afla în mișcare, ci oprit, alunecând în virtutea propriei greutăți, după cum avea să demonstreze ancheta ulterioară.

Tancul al cărui conductor era caporalul clasa a II-a Luigi Mihai avea o problemă cunoscută de echipaj, dar considerată minoră. În cazul unei frâne bruște, pedala de frână se bloca.

Luigi Mihai avea să fie trimis în judecată pentru ucidere din culpă

