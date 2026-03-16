Gigi Becali a tunat după ce a văzut faza controversată de ARBITRAJ de la Rapid – Dinamo. „Hoție la pătrat”

Gigi Becali a vorbit despre lupta din play-off la titlu, a anunțat că vrea ca CFR Cluj sau U să câștige campionatul și l-a atacat pe Istvan Kovacs pentru cum a condus Rapid – Dinamo, 3-2.

A dezvăluit și faptul că Mirel Rădoi nu-și dorește ca Universitatea Craiova, fosta sa echipă, să cucerească titlul în acest sezon.

Ce a făcut Istvan Kovacs la Rapid – Dinamo 3-2.

Gigi Becali a tunat după ce a văzut faza controversată de la Rapid – Dinamo

„Nu mă interesează lupta la titlu. Stau să mă uit eu la Craiova cu Argeș? Mă plictisește. Mă uit dimineața pe aplicație. M-am uitat la 2-1 pentru Dinamo pe aplicație. De dimineață m-am trezit și era 3-2. Apoi l-am întrebat pe Mihai ce s-a întâmplat cu Rapidul.

A zis că a fost hoție maximă a lui Istvan Kovacs. Păi cum? «Păi hoție maximă, că a făcut Musi nu știu ce. L-au faultat pe Musi. Hoție maximă». Cum să facă Istvan hoție?!

M-am uitat după la faze. Am pus hoție la pătrat, nu că i-am dat dreptate. Asta e treaba. Poate să facă hoțiile hoțiilor! Nici nu mă interesează campioana. Doar să nu fie Dinamo sau Rapid. Să fie U Cluj sau CFR. Aici vorbesc din punct de vedere al suporterilor. Trebuie să fiu după voia lor, că pe mine nu mă interesează.

Ca să nu se oftice suporterii. Mă raliez și cu Mirel, care nu vrea Craiova. Nu vrea să ia Craiova titlul. E doar ce cred eu, nu am vorbit cu el despre asta. Dar nu cred că vrea el să ia cineva pe munca lui”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.