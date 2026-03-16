Gigi Becali a tunat după ce a văzut faza controversată de ARBITRAJ de la Rapid – Dinamo. „Hoție la pătrat”

16 mart. 2026, 07:36, Sport
Gigi Becali a vorbit despre lupta din play-off la titlu, a anunțat că vrea ca CFR Cluj sau U să câștige campionatul și l-a atacat pe Istvan Kovacs pentru cum a condus Rapid – Dinamo, 3-2.

A dezvăluit și faptul că Mirel Rădoi nu-și dorește ca Universitatea Craiova, fosta sa echipă, să cucerească titlul în acest sezon.

„Nu mă interesează lupta la titlu. Stau să mă uit eu la Craiova cu Argeș? Mă plictisește. Mă uit dimineața pe aplicație. M-am uitat la 2-1 pentru Dinamo pe aplicație. De dimineață m-am trezit și era 3-2. Apoi l-am întrebat pe Mihai ce s-a întâmplat cu Rapidul.

A zis că a fost hoție maximă a lui Istvan Kovacs. Păi cum? «Păi hoție maximă, că a făcut Musi nu știu ce. L-au faultat pe Musi. Hoție maximă». Cum să facă Istvan hoție?!

M-am uitat după la faze. Am pus hoție la pătrat, nu că i-am dat dreptate. Asta e treaba. Poate să facă hoțiile hoțiilor! Nici nu mă interesează campioana. Doar să nu fie Dinamo sau Rapid. Să fie U Cluj sau CFR. Aici vorbesc din punct de vedere al suporterilor. Trebuie să fiu după voia lor, că pe mine nu mă interesează.

Ca să nu se oftice suporterii. Mă raliez și cu Mirel, care nu vrea Craiova. Nu vrea să ia Craiova titlul. E doar ce cred eu, nu am vorbit cu el despre asta. Dar nu cred că vrea el să ia cineva pe munca lui”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

L-am întrebat pe Mihai unde e finala Conference la anul. Să intrăm noi și să ajunge acolo. Bine, noi vorbim, dar e mare rușinea că suntem în play-out. Eu dacă nu răspund la telefon mă simt hoț. Simt un sentiment de hoție, parcă nu mă simt transparent. De asta am răspuns. Dar e mare rușinea. Noi ne-am mai obișnuit puțin, dar dacă ne concertăm, e rușine mare de tot – Gigi Becali

Recomandarea video

Mediafax
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Mediafax
Președintele Parlamentului iranian îl ia peste picior pe Donald Trump: „ne-a „înfrânt” de 9 ori în ultimele două săptămâni. Amuzant!”
Click
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Au trecut 237 de ani de când a venit pe lume unul dintre cei mai mari fizicieni ai lumii
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 17: Trump ameninţă aliații NATO, dacă nu se implică redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Explozie în Dubai, după un atac cu drone
07:30
🚨 Lupte în Orient, ziua 17: Trump ameninţă aliații NATO, dacă nu se implică redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Explozie în Dubai, după un atac cu drone
IMOBILIARE Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€ acum, în martie 2026
07:17
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€ acum, în martie 2026
METEO Ninge până pe 26 aprilie! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza: orașele din România în care iarna se încăpățânează să plece
07:16
Ninge până pe 26 aprilie! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza: orașele din România în care iarna se încăpățânează să plece
ACTUALITATE 16 Martie, calendarul zilei: Ziua creioanelor colorate. 6 ani de la instituirea stării de urgență pe teritoriul României
07:15
16 Martie, calendarul zilei: Ziua creioanelor colorate. 6 ani de la instituirea stării de urgență pe teritoriul României
POLITICĂ Emmanuel Grégoire conduce cursa pentru Primăria Parisului
07:06
Emmanuel Grégoire conduce cursa pentru Primăria Parisului
CONTROVERSĂ Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, alimentează tensiunile dintre Ungaria și Ucraina. Zelenski i-ar fi făcut „retardați” pe votanții lui Orbán / Siglele unor mari instituții media occidentale, plasate strategic pentru credibilitate
07:00
Rețeaua „Matrioșka”, legată de Kremlin, alimentează tensiunile dintre Ungaria și Ucraina. Zelenski i-ar fi făcut „retardați” pe votanții lui Orbán / Siglele unor mari instituții media occidentale, plasate strategic pentru credibilitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe