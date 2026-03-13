Prima pagină » Comunicate de presă » Anca Mireanu preia conducerea Board-ului companiei Titluri Quality, parte a Grupului ARCMEDIA

13 mart. 2026
Începând cu 16 martie 2026, Anca Mireanu preia coordonarea entităților editoriale din portofoliul Titluri Quality SRL, companie parte a Grupului ARCMEDIA, unul dintre liderii publishingului online din România. Din portofoliul companiei fac parte publicațiile Mediafax, G4Media, Economedia, G4Food, Pets&Cats și TechRider.

ARCMEDIA, entitate de referință în peisajul media românesc, anunță consolidarea structurii sale de management prin numirea Ancăi Mireanu în poziția de coordonator al activităților de publishing din Titluri Quality. Într-o etapă de expansiune și dezvoltare a produselor media din portofoliu, aceasta va asigura coordonarea strategică și operațională a unora dintre cele mai influente platforme de jurnalism din România.

În noul rol, Anca Mireanu va conduce Board-ul companiei, din care vor face parte directorii editoriali ai publicațiilor din portofoliu, CFO-ul grupului și directorul comercial al companiei. Noua structură de management are ca obiectiv optimizarea fluxurilor de lucru, dezvoltarea proiectelor cross-platform și menținerea celor mai înalte standarde de echidistanță și calitate jurnalistică.

Numirea Ancăi Mireanu marchează o nouă etapă în evoluția ARCMEDIA, într-un moment în care compania își consolidează poziția în piața media digitală.

Printre obiectivele imediate se numără crearea și optimizarea sinergiilor între publicațiile grupului, precum și implementarea unor noi formate editoriale și strategii de distribuție a conținutului, menite să crească prezența digitală a platformelor media din portofoliu.

„Sunt onorată să accept această provocare venită din partea unuia dintre cei mai puternici jucători din piața media românească, într-un moment important pentru jurnalismul de calitate. ARCMEDIA, prin Titluri Quality SRL, are o amprentă unică, reunind unul dintre cele mai consolidate branduri de presă din România – Mediafax, alături de una dintre cele mai dinamice voci din presa online – G4Media, și de una dintre cele mai solide platforme de analiză economică – Economedia.

Anca Mireanu

Obiectivul nostru este clar: să construim o structură operațională solidă care să susțină munca excepțională a echipelor de la Mediafax, G4Media, Economedia, G4Food și celelalte publicații din portofoliu. Colaborarea în cadrul Board-ului ne va permite să valorificăm expertiza fiecăruia pentru a oferi publicului informație verificată, analize relevante și conținut jurnalistic de calitate”, a declarat Anca Mireanu.

„Îi urez mult succes doamnei Mireanu în noul sau rol. Sunt convins că experiența și expertiza sa vor aduce o contributie importanta la dezvoltarea proiectelor editoriale și la consolidarea poziției Titluri Quality în piața media din Romania”, a declarat Radu Budeanu, proprietarul Grupului ARCMEDIA.

Cine este Anca Mireanu

Anca Mireanu a facut parte din 2018 si pana la inceputul anului 2026 din Boardul Digi24 si a fost fondatoare a site-ului PSNews.ro si a publicaţiei Ediţiadedimineaţă.ro.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective

