Decizie fără precedent luată după ce Estonia a refuzat să le dea acces rușilor în țară pentru o competiție sportivă

Rușii au voie să participe la un eveniment sportiv organizat de Estonia, dar totul se va desfășura într-o așezare aflată la 11 km sud de centrul Parisului.

Campionatul European de Scrimă pentru seniori 2026, programat între 16 și 21 iunie, ar fi trebuit să se desfășoare la Tallin, dar a fost mutat în Franța, scrie Prosport.

Decizie istorică luată după ce Estonia a refuzat să îi primească pe ruși în țară

Federația Internațională de Scrimă permite, iar, rușilor și belarușilor să participe la competiții internaționale, dar numai sub un steag neutru.

La sfârșitul anului trecut, forul a cerut Estoniei garanții că niciun participant nu va fi discriminat.

Estonia nu a putut oferi însă „garanția” că toți cei care vor să participe la Campionatul European de Scrimă vor fi primiți la graniță.

Unde se va desfășura evenimentul

Antoni este o așezare situată la 11 km sud de centrul Parisului, cu 65.000 de locuitori. Deși orașul este mic, locuitorii pot practia 40 de sporturi în tot atâtea săli, arene și piscine.

