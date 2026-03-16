Misterul dispariției lui Mojtaba Khamenei după atacurile SUA și Israel asupra Teheranului. Ar fi fost evacuat, în secret, la Moscova

Mihai Tănase
16 mart. 2026, 08:17, Știri externe
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului | Foto - Mediafax

Misterul din juru noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei se adâncește pe zi ce trece, după ce ar fi fost rănit în atacurile aeriene lansate de SUA și Israel asupra Teheranului pe 28 februarie. Unele surse susțin că ar fi fost deja transportat în secret la Moscova pentru tratament medical.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi fost transportat pe ascuns în Rusia pentru îngrijiri medicale de urgență, după ce ar fi fost rănit în timpul atacurilor aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Teheranului pe 28 februarie.

Potrivit publicației kuweitiene Al-Jarida, care citează surse din interiorul conducerii iraniene, liderul ar fi fost evacuat din Iran la bordul unui avion militar rusesc imediat după bombardamentele americano-israeliane, potrivit The Sun.co.uk.

Conform aceleiași surse, transportul ar fi fost organizat după ce președintele rus Vladimir Putin ar fi propus personal găzduirea liderului iranian pentru tratament medical, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

După consultări interne la Teheran, propunerea ar fi fost acceptată, iar Mojtaba Khamenei ar fi fost transportat în Rusia în aceeași seară, însoțit de o echipă de medici iranieni. Acesta ar fi fost operat ulterior la Moscova, potrivit informațiilor apărute și în presa internațională.

Starea noului ayatollah, incertă

Unele surse neconfirmate susțin că Mojtaba Khamenei s-ar afla în comă, iar rănile suferite ar fi extrem de grave. Potrivit acestor informații, liderul iranian ar fi pierdut unul sau chiar ambele picioare, iar organe interne precum ficatul sau stomacul ar fi fost afectate în urma atacului.

Tratamentul ar fi coordonat de Mohammad Reza Zafarghandi, ministrul iranian al Sănătății și unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi de traumă din Iran. Rămâne însă neclar dacă rănile lui Mojtaba Khamenei au fost provocate de aceleași bombardamente în care a murit tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani.

Autoritățile iraniene au confirmat doar faptul că noul lider suprem este rănit, fără să ofere detalii suplimentare despre starea sa de sănătate.

Cine conduce acum Iranul

În lipsa liderului suprem, conducerea operațională a Iranului pare să fie preluată temporar de oficiali ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care coordonează în continuare operațiunile militare. Comandanții iranieni din teritoriu ar fi acționat în ultimele săptămâni fără ordine directe de la liderul suprem.

Prima declarație a lui Mojtaba Khamenei despre conflict a fost transmisă publicului prin intermediul unui prezentator de știri. În mesajul său, liderul iranian a avertizat că Iranul va continua să răzbune „sângele martirilor săi” și a reafirmat disponibilitatea pentru relații bune cu statele vecine.

Totodată, el a cerut închiderea imediată a bazelor americane din regiune și a anunțat că Iranul va solicita despăgubiri de la inamicii țării. Declarația a inclus și referiri la sprijinul grupărilor aliate din Irak și Yemen în confruntarea cu Statele Unite și Israel.

Deși Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de mai multe săptămâni, operațiunile militare ale Iranului continuă sub coordonarea comandanților locali.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 14 martie, că nu este sigur dacă liderul suprem al Iranului mai este în viață.

„Nu ştiu dacă mai este în viaţă. Până acum, nimeni nu a reuşit să-l arate”, a afirmat președintele Donald Trump într-un interviu acordat NBC News.

Recomandarea autorului:

„Factura” războiului lui Trump cu Iranul explodează. SUA au cheltuit peste 11 miliarde de dolari în 7 zile

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari
10:28
Giganții petrolieri, marii câștigători ai războiului din Iran. Valoarea companiilor americane a crescut cu 130 de miliarde de dolari
FLASH NEWS Alegeri în Coreea de Nord. Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune. 99.99% dintre cetățeni au participat la vot
10:10
Alegeri în Coreea de Nord. Kim Jong Un a votat la o mină de cărbune. 99.99% dintre cetățeni au participat la vot
ANALIZA de 10 Câtă protecție pot oferi, de fapt, armele nucleare ale Franței? Macron face un pas istoric, dar provocările nu lipsesc
10:00
Câtă protecție pot oferi, de fapt, armele nucleare ale Franței? Macron face un pas istoric, dar provocările nu lipsesc
RĂZBOI Aeroportul Internațional Dubai, închis după un nou atac cu drone iraniene. Incendiu uriaș la un rezervor de combustibil
09:27
Aeroportul Internațional Dubai, închis după un nou atac cu drone iraniene. Incendiu uriaș la un rezervor de combustibil
FLASH NEWS Ucraina a bombardat un depozit de petrol din Rusia. Bazele petroliere, principala sursă de finanțare în războiul dus de Kremlin
09:14
Ucraina a bombardat un depozit de petrol din Rusia. Bazele petroliere, principala sursă de finanțare în războiul dus de Kremlin
RĂZBOI Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran și nu ajută la securizarea strâmtorii Ormuz: va fi foarte rău pentru viitorul Alianței. Președintele SUA a amenințat și China
09:04
Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran și nu ajută la securizarea strâmtorii Ormuz: va fi foarte rău pentru viitorul Alianței. Președintele SUA a amenințat și China
Mediafax
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Digi24
Voodoo, răpiri și trădare: Povestea loviturii de stat eșuate și a generalului care a luptat desculț cu o armată de dezertori
Cancan.ro
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Mediafax
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV
Click
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai vechi aeroport din lume?
VIDEO Ion Cristoiu: Mărețul CNP al PSD a decis să lupte împotriva lui Ilie Bolojan mandatîndu-l pe Sorin Grindeanu să-i trimită o scrisoare „tăioasă”
11:03
Ion Cristoiu: Mărețul CNP al PSD a decis să lupte împotriva lui Ilie Bolojan mandatîndu-l pe Sorin Grindeanu să-i trimită o scrisoare „tăioasă”
EMISIUNI Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”: „În urma unui conflict pe care l-am avut, un bărbat a decedat, numai Dumnezeu putea să mă scape”
11:00
Mircea Ursu, supranumit „bodyguardul lui Dumnezeu”: „În urma unui conflict pe care l-am avut, un bărbat a decedat, numai Dumnezeu putea să mă scape”
EMISIUNI Rapid e pe primul loc în playoff, iar noi vă așteptam de la ora 18:00, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
10:49
Rapid e pe primul loc în playoff, iar noi vă așteptam de la ora 18:00, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
ULTIMA ORĂ Lider OCDE primit de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Se lansează un studiu economic dedicat României
10:17
Lider OCDE primit de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Se lansează un studiu economic dedicat României
STATISTICĂ Șomajul în rândul tinerilor este cel mai ridicat. În trimestrul IV 2025 erau 513.900 de şomeri, rata a fost de 6,3%
10:11
Șomajul în rândul tinerilor este cel mai ridicat. În trimestrul IV 2025 erau 513.900 de şomeri, rata a fost de 6,3%
PAȘTE Destinațiile de Paște pentru toate bugetele. Ce preț are o vacanță la mare sau la munte
09:39
Destinațiile de Paște pentru toate bugetele. Ce preț are o vacanță la mare sau la munte

Cele mai noi

Trimite acest link pe