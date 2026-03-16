Misterul dispariției lui Mojtaba Khamenei după atacurile SUA și Israel asupra Teheranului. Ar fi fost evacuat, în secret, la Moscova

Misterul din juru noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei se adâncește pe zi ce trece, după ce ar fi fost rănit în atacurile aeriene lansate de SUA și Israel asupra Teheranului pe 28 februarie. Unele surse susțin că ar fi fost deja transportat în secret la Moscova pentru tratament medical.

Potrivit publicației kuweitiene Al-Jarida, care citează surse din interiorul conducerii iraniene, liderul ar fi fost evacuat din Iran la bordul unui avion militar rusesc imediat după bombardamentele americano-israeliane, potrivit The Sun.co.uk.

Conform aceleiași surse, transportul ar fi fost organizat după ce președintele rus Vladimir Putin ar fi propus personal găzduirea liderului iranian pentru tratament medical, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

După consultări interne la Teheran, propunerea ar fi fost acceptată, iar Mojtaba Khamenei ar fi fost transportat în Rusia în aceeași seară, însoțit de o echipă de medici iranieni. Acesta ar fi fost operat ulterior la Moscova, potrivit informațiilor apărute și în presa internațională.

Starea noului ayatollah, incertă

Unele surse neconfirmate susțin că Mojtaba Khamenei s-ar afla în comă, iar rănile suferite ar fi extrem de grave. Potrivit acestor informații, liderul iranian ar fi pierdut unul sau chiar ambele picioare, iar organe interne precum ficatul sau stomacul ar fi fost afectate în urma atacului.

Tratamentul ar fi coordonat de Mohammad Reza Zafarghandi, ministrul iranian al Sănătății și unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi de traumă din Iran. Rămâne însă neclar dacă rănile lui Mojtaba Khamenei au fost provocate de aceleași bombardamente în care a murit tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani.

Autoritățile iraniene au confirmat doar faptul că noul lider suprem este rănit, fără să ofere detalii suplimentare despre starea sa de sănătate.

Cine conduce acum Iranul

În lipsa liderului suprem, conducerea operațională a Iranului pare să fie preluată temporar de oficiali ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, care coordonează în continuare operațiunile militare. Comandanții iranieni din teritoriu ar fi acționat în ultimele săptămâni fără ordine directe de la liderul suprem.

Prima declarație a lui Mojtaba Khamenei despre conflict a fost transmisă publicului prin intermediul unui prezentator de știri. În mesajul său, liderul iranian a avertizat că Iranul va continua să răzbune „sângele martirilor săi” și a reafirmat disponibilitatea pentru relații bune cu statele vecine.

Totodată, el a cerut închiderea imediată a bazelor americane din regiune și a anunțat că Iranul va solicita despăgubiri de la inamicii țării. Declarația a inclus și referiri la sprijinul grupărilor aliate din Irak și Yemen în confruntarea cu Statele Unite și Israel.

Deși Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de mai multe săptămâni, operațiunile militare ale Iranului continuă sub coordonarea comandanților locali.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, 14 martie, că nu este sigur dacă liderul suprem al Iranului mai este în viață.

„Nu ştiu dacă mai este în viaţă. Până acum, nimeni nu a reuşit să-l arate”, a afirmat președintele Donald Trump într-un interviu acordat NBC News.

