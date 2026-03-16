Pădurarii își pun bețe în roate între ei. Direcția Silvică a fost sancționată de Garda Forestieră, iar cazul a ajuns în instanță

Direcția Silvică din Iași a fost amendată chiar de Garda Forestieră pentru nerespectarea regulilor privind transportul materialului lemnos. Demersul reprezentanților Romsilva de a-și dovedi nevinovăția nu a avut succes în primă instanță, judecătorii aplicând, în esență, același raționament folosit și în cazurile în care sancționate au fost firmele de exploatare a lemnului, informează Ziarul de Iași.

Pădurarii își pun bețe în roate între ei

La sfârșitul lunii iulie 2024, Direcția Silvică a primit un avertisment după ce ar fi transportat lemn de la un punct de recoltare către un depozit permanent fără ca documentele necesare să fie în regulă. Totodată, Garda Forestieră a dispus confiscarea contravalorii celor 14,1 metri cubi de lemn fasonat, în valoare de aproape 5.000 de lei, care făceau obiectul transportului. Inspectorii au constatat că transportul nu era însoțit de un aviz valabil, iar fotografiile atașate nu corespundeau speciilor și sortimentelor menționate în avizul de însoțire. Citește continuarea pe ZDI.