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AUR cere eliminarea votului online la Camera Deputaților. Prezența fizică în Parlament nu trebuie să fie opțională, principiu susținut de 4 ani

AUR cere eliminarea votului online la Camera Deputaților. Prezența fizică în Parlament nu trebuie să fie opțională, principiu susținut de 4 ani
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Alianța pentru Unirea Românilor susține eliminarea votului online la Camera Deputaților și revenirea la regula firească a prezenței fizice a deputaților la lucrările Parlamentului și la exercitarea votului.

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Mecanismul votului de la distanță a fost introdus într-un context excepțional, în perioada pandemiei. Acel context a încetat de mult, însă o măsură temporară a continuat să fie folosită ani la rând.

AUR consideră că această practică trebuie să înceteze. Este un lucru bun că și cei din PNL și USR prin vocea doamnei Turcan au înțeles că Parlamentul nu este „work from home”, iar prezența fizică a parlamentarilor nu trebuie să fie opțională. Sperăm ca de această dată doamna Turcan și colegii domniei sale să și voteze în consecință, nu doar să se limiteze la declarații în spațiul public.

AUR a solicitat în mod repetat în ultimii 4 ani renunțarea la votul online. Poziția noastră nu s-a schimbat în funcție de majorități, de configurația Parlamentului sau de avantajele politice de moment.

„Votăm alături de oricine pentru dreptate. Eliminați votul pe tabletă din Camera Deputaților și readuceți votul parlamentar acolo unde îi este locul: în sala de plen”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

Nu vrem ca eliminarea votului online să rămână o declarație de presă. Vrem să devină regulă, iar activitatea parlamentară să revină pe deplin la normalitate. Ședințele de plen trebuie să însemne parlamentari prezenți în sala de plen, dezbateri reale și voturi asumate în fața cetățenilor, nu participare la ședințe din concedii sau prin intermediul consilierilor.

AUR îi invită, așadar, pe reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare care susțin acum revenirea la votul fizic să transforme declarațiile în fapte. Dacă PNL și USR consideră, la fel ca AUR, că votul online și-a încheiat rostul odată cu perioada excepțională care l-a generat, există posibilitatea unei decizii rapide în Camera Deputaților.

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