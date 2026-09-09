„South Park” îşi schimbă denumirea în „South America”. Numele, ironie la adresa lui Donald Trump

Creatorii „South Park”, serialul TV de animație, au anunțat că noul sezon se va numi „South America”, într-o aparentă aluzie la încercările președintelui american Donald Trump de a redenumi un lac și un golf.

”Inspirați de curajul și patriotismul Apple și Google, schimbăm numele South Park în South America”, au scris creatorii Matt Stone și Trey Parker într-un comunicat.

Trump a semnat în august un ordin executiv pentru redenumirea lacului Ontario în „Lake America” („Lacul America”), iar anul trecut a declarat că Golful Mexic ar trebui să fie cunoscut drept „Gulf of America” („Golful Americii”), notează BBC.

Anunțul făcut de „South Park”, ajuns acum la sezonul 29, vine după ce serialul a câștigat duminică un premiu Emmy pentru cel mai bun program de animație.

Schimbarea oficială a numelui, anunțată pe conturile de socializare ale serialului, a fost însoțită de o imagine a celebrului panou „South Park”, în care cuvântul „Park” a fost înlocuit cu „America”.

„Vrem în mod special să mulțumim companiei noastre-mamă, Paramount – o capitulare Skydance”, au transmis creatorii în postare.

Lacul Ontario se numește acum Lacul America

Paramount Skydance este compania-mamă a serialului. Administrația Trump a aprobat în acest an o fuziune în valoare de 111 miliarde de dolari (82,8 miliarde de lire sterline) cu Warner Bros. Discovery, una dintre cele mai mari tranzacții din istoria industriei media.

Fuziunea a fost însă suspendată până în iunie 2027, după ce 12 state americane au intentat procese împotriva tranzacției, invocând temeri că aceasta ar putea afecta concurența și ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori.

Cu o zi înainte de anunțul făcut de „South Park”, Trump a distribuit un videoclip generat cu inteligență artificială în care apare punând cuvântul „America” peste „Mexico”, pe un indicator pe care scria „Welcome to New Mexico” („Bine ați venit în New Mexico”).

În august, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și Canada, Trump a ordonat o modificare similară în cazul Lacului Ontario, redenumindu-l „Lake America”.

Ulterior, Apple și Google au modificat denumirea în propriile aplicații Maps pentru utilizatorii din Statele Unite.

Anul trecut, Trump a ordonat și redenumirea Golfului Mexic în „Golful Americii”. Mexicul a respins schimbarea denumirii, argumentând că o singură țară nu poate redenumi o întindere de ape internaționale împărțită cu alte state.

„South Park” l-a ironizat în mod repetat pe președintele american

„South Park”, difuzat din 1997, l-a ironizat în mod repetat pe președintele american în timpul celor două mandate ale sale.

Cei doi creatori ai serialului, Stone și Parker, au fost criticați în repetate rânduri de Trump, de Casa Albă și de susținătorii mișcării MAGA pentru atacurile satirice la adresa președintelui.

În timpul sezonului 27, Casa Albă a descris „South Park” drept un serial „de mâna a patra”, care „se ține de un fir de ață, cu idei neinspirate, într-o încercare disperată de a atrage atenția”, după ce un episod l-a prezentat pe Trump dezbrăcat în pat cu Satana.

După câștigarea premiului pentru cel mai bun program de animație, duminică, „South Park” a publicat și o imagine în care apărea o versiune fictivă a lui Donald Trump, însoțită de mesajul: „În sfârșit ai primit Emmy-ul tău.”

Noul sezon al serialului „South Park” va avea premiera pe 16 septembrie.