Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Se mai poate amâna intrarea AUR la guvernare? Adrian Cioroianu: Dacă mai colaborează 6 luni cu PSD, AUR se dezumflă

Se mai poate amâna intrarea AUR la guvernare? Adrian Cioroianu: Dacă mai colaborează 6 luni cu PSD, AUR se dezumflă

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cordonul sanitardin jurul AUR a început să se destrame, iar pe prima scenă politică se discută tot mai des despre posibila sa intrare la guvernare. Însă partidul suveranist riscă mult prin asocierea din ultimul timp cu PSD, afirmă istoricul Adrian Cioroianu, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Chestionat de moderator dacă, după votul din Germania, se schimbă ceva în ceea ce privește percepția unui val suveranistcare bântuie prin Europa, cunoscutul istoric a argumentat că este vorba de curente de mare profunzime care se creează în timp.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Pe fond, schimbările date de o anumită stare de spirit din societate durează, a explicat Adrian Cioroianu în studioul Gândul.

„Această frustare oricum exista în societate”

Nu cred că se schimbă. Astea sunt tendințe de fond și de mare profunzime. A spune că schimbă ceva o cuvântare de-a lui Trump sau un vot din Ungaria sau un vot din Germania… nu așa lucrează lucrurile. În situația asta s-a ajuns în 20-30 de ani. Nu am ajuns peste noapte. Doar nu vă imaginați că a apărut AUR-ul din nimic.Nici nu conta partidul sau nu contează vehiculul. Când există o tendință în societate, ea își găsește canalul de scurgere.

Or această frustrare din societatea germană, din societatea românească, din societatea franceză, italiană… În Italia a ajuns la putere acum 2-3 ani, când a ajuns Giorgia Meloni. Chiar 4. Deci această tendință oricum exista în societate. Nu cred că va schimba votul din Germania. Vom vedea”.

AUR și PSD, o alianță imposibilă?

În acest context, a mai observat fostul ministru de Externe din guvernul Tăriceanu, prin colaborarea cu PSD, AUR este într-un risc ridicat să-și erodeze imaginea în fața electoratului său. Astfel, partidul naționalist este un partid de succes atâta timp cât își păstrează latura radicală.
Eu vă spun că dacă mai colaborează 6 luni în Parlament PSD-ul cu AUR-ul, AUR-ul se dezumflă. O să vedeți. Dacă cineva are vreo îndoială…. (…)
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Cum a devenit cel mai mare club World Class din nordul Capitalei un pol de wellness pentru o comunitate întreagă
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
„Schimbul de ulei japonez”, explicat de un mecanic cu 20 de ani de experiență. De ce metoda a devenit virală în rândul șoferilor
Mediafax
Alba-neagra într-o zonă plină de turiști din centrul Romei. Românii, prinși de carabinieri
Click
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Muzica la volan: piesa din 2017 care crește riscul de accidente
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Ce este sindromul „Rapunzel” și cum poate duce la intervenții chirurgicale de urgență?
Mediafax Italia
NEWS ALERT! Românul a fost EXTRĂDAT pentru că este considerat PERICULOS!
Mediafax Spania
Vestea de ULTIMĂ ORĂ care îi sperie pe pensionarii români! RISCĂ SĂ-ȘI PIARDĂ PENSIA de la 30 septembrie
FLASH NEWS Haosul continuă pe aeroporturile din Marea Britanie. Încă 170 de zboruri au fost anulate miercuri din cauza unei avarii tehnice. Unde s-au reluat operațiunile
12:39
Haosul continuă pe aeroporturile din Marea Britanie. Încă 170 de zboruri au fost anulate miercuri din cauza unei avarii tehnice. Unde s-au reluat operațiunile
FLASH NEWS Proiectul integrat de magneziu de la Rășinari-Săliște a primit licența de exploatare. Care va fi prima etapă a investiției de circa 400 milioane de euro
12:37
Proiectul integrat de magneziu de la Rășinari-Săliște a primit licența de exploatare. Care va fi prima etapă a investiției de circa 400 milioane de euro
EVENIMENT Funeraliile Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Mii de oameni s-au adunat la Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regretatul suveran. Familii regale din toată Europa participă la ceremonie
12:07
Funeraliile Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Mii de oameni s-au adunat la Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regretatul suveran. Familii regale din toată Europa participă la ceremonie
DEZVĂLUIRI Robert Turcescu a fost prima variantă de nou șef la TVR. „M-a contactat AUR, le-am explicat”. Jurnalistul a dezvăluit detalii din culise. Ce mesaj îi transmite Sorinei Matei, cea care a preluat conducerea
11:55
Robert Turcescu a fost prima variantă de nou șef la TVR. „M-a contactat AUR, le-am explicat”. Jurnalistul a dezvăluit detalii din culise. Ce mesaj îi transmite Sorinei Matei, cea care a preluat conducerea
NEWS ALERT Mai mulți nepalezi au ajuns la spital, după ce s-au bătut și s-au înjunghiat într-un cămin din București
11:50
Mai mulți nepalezi au ajuns la spital, după ce s-au bătut și s-au înjunghiat într-un cămin din București
FLASH NEWS „South Park” îşi schimbă denumirea în „South America”. Numele, ironie la adresa lui Donald Trump
11:50
„South Park” îşi schimbă denumirea în „South America”. Numele, ironie la adresa lui Donald Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe