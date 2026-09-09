„Cordonul sanitar” din jurul AUR a început să se destrame, iar pe prima scenă politică se discută tot mai des despre posibila sa intrare la guvernare. Însă partidul suveranist riscă mult prin asocierea din ultimul timp cu PSD, afirmă istoricul Adrian Cioroianu, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Chestionat de moderator dacă, după votul din Germania, se schimbă ceva în ceea ce privește percepția unui val suveranistcare bântuie prin Europa,
cunoscutul istoric a argumentat că este vorba de curente de mare profunzime care se creează în timp.
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Pe fond, schimbările date de o anumită stare de spirit din societate durează, a explicat Adrian Cioroianu în studioul Gândul.
„Această frustare oricum exista în societate”
„Nu cred că se schimbă. Astea sunt tendințe de fond și de mare profunzime. A spune că schimbă ceva o cuvântare de-a lui Trump sau un vot din Ungaria sau un vot din Germania… nu așa lucrează lucrurile. În situația asta s-a ajuns în 20-30 de ani. Nu am ajuns peste noapte. Doar nu vă imaginați că a apărut AUR-ul din nimic.Nici nu conta partidul sau nu contează vehiculul. Când există o tendință în societate, ea își găsește canalul de scurgere.
Or această frustrare din societatea germană, din societatea românească, din societatea franceză, italiană… În Italia a ajuns la putere acum 2-3 ani, când a ajuns Giorgia Meloni. Chiar 4. Deci această tendință oricum exista în societate. Nu cred că va schimba votul din Germania. Vom vedea
”.
AUR și PSD, o alianță imposibilă?
În acest context, a mai observat fostul ministru de Externe din guvernul Tăriceanu, prin colaborarea cu PSD
, AUR este într-un risc ridicat să-și erodeze imaginea în fața electoratului său. Astfel, partidul naționalist este un partid de succes atâta timp cât își păstrează latura radicală.
Eu vă spun că dacă mai colaborează 6 luni în Parlament PSD-ul cu AUR-ul, AUR-ul se dezumflă. O să vedeți. Dacă cineva are vreo îndoială…. (…)