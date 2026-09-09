„Nu cred că se schimbă. Astea sunt tendințe de fond și de mare profunzime. A spune că schimbă ceva o cuvântare de-a lui Trump sau un vot din Ungaria sau un vot din Germania… nu așa lucrează lucrurile. În situația asta s-a ajuns în 20-30 de ani. Nu am ajuns peste noapte. Doar nu vă imaginați că a apărut AUR-ul din nimic.Nici nu conta partidul sau nu contează vehiculul. Când există o tendință în societate, ea își găsește canalul de scurgere.

Or această frustrare din societatea germană, din societatea românească, din societatea franceză, italiană… Giorgia Meloni. În Italia a ajuns la putere acum 2-3 ani, când a ajuns Chiar 4. Deci această tendință oricum exista în societate. Nu cred că va schimba votul din Germania. Vom vedea ”. ”.

AUR și PSD, o alianță imposibilă?