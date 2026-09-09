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Funeraliile Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Mii de oameni s-au adunat la Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regretatul suveran. Familii regale din toată Europa participă la ceremonie

Melania Agiu
Funeraliile Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Mii de oameni s-au adunat la Oslo pentru a-și lua rămas-bun de la regretatul suveran. Familii regale din toată Europa participă la ceremonie
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Norvegia își va lua rămas bun, miercuri, de la regele Harald al V-lea, în cadrul unei ceremonii funerare la care vor participa membri ai familiilor regale și lideri din întreaga Europă, dar și din afara acesteia.

Regele Harald, care a decedat pe 28 august la vârsta de 89 de ani, era cel mai în vârstă monarh din Europa și modernizase casa regală a Norvegiei, dar a refuzat să urmeze exemplul altor monarhi în vârstă care au abdicat în ultima etapă a vieții lor.

Fiul său a urcat imediat pe tron și a devenit regele Haakon al VIII-lea, săptămâna trecută, după ce a depus în parlament un jurământ de loialitate față de Constituția Norvegiei.

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Miercuri, la ora 13:00 a României, sicriul va fi transportat de la palatul regal la Catedrala din Oslo într-o procesiune, urmată de Haakon, alți membri de rang înalt ai familiei regale norvegiene, oaspeți străini și reprezentanți ai parlamentului norvegian, printre alții. La ora 14:00 a României, va avea loc slujba de înmormântare pentru Regele Harald al V-lea la Catedrala din Oslo.

Înainte de înmormântare, norvegienii au așteptat cu răbdare să treacă pe lângă sicriul regelui Harald, expus în capela Palatului Regal din Oslo. La un moment dat, în weekend, coada a ajuns la șapte ore. Peste 46.000 de persoane au vizitat capela pe parcursul săptămânii.

3.500 de soldați din Forțele Armate participă la funeralii

Se așteaptă ca zeci de mii de oameni să sosească în capitala Norvegiei cu ocazia funeraliilor. Zona centrală a orașului va fi închisă traficului auto și scuterelor electrice, iar poliția a îndemnat oamenii să nu aducă biciclete, umbrele sau obiecte ascuțite. Au fost instalate ecrane uriașe pentru ca oamenii să poată urmări ceremonia. Aproximativ 3.500 de soldați din Forțele Armate vor participa miercuri la funeraliile regelui Harald.

Potrivit Direcției de Poliție din Norvegia, aproximativ 3.000 de ofițeri de poliție au fost mobilizați pentru înmormântarea regelui Harald. Miercuri, aceștia vor fi prezenți peste tot în peisajul urban al centrului orașului Oslo.

Printre oaspeții așteptați să participe se numără monarhii din Suedia, Danemarca, Spania, Țările de Jos, Belgia și Iordania. Este așteptat și moștenitorul tronului britanic, prințul William, precum și prințul moștenitor Akishino al Japoniei. Alături de aceștia se vor alătura și președinții din mai multe țări europene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se numără printre participanții la funeralii. Marți, acesta s-a întâlnit la Oslo cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Statele Unite vor fi reprezentate de subsecretarul de stat pentru afaceri politice, Allison Hooker. România, pe de altă parte, va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu.

La începutul ceremoniei funerare, se va ține un minut de reculegere în toată Norvegia. Președintele Parlamentului norvegian și prim-ministrul vor ține discursuri comemorative, iar reprezentanți ai diferitelor confesiuni religioase vor participa la o ceremonie de aprindere a lumânărilor.

După înmormântare, sicriul lui Harald va fi transportat într-o procesiune către capela palatului de la Castelul Akershus, unde sunt înmormântați strămoșii regretatului rege. După o ceremonie privată destinată membrilor familiei regale norvegiene, la care vor participa și unii dintre oaspeții străini, precum și înalți demnitari norvegieni, sicriul va fi coborât în criptă.

Monarhia norvegiană își are originea în regele Harald Păr Frumos sau Harald I al Norvegiei, din secolul al IX-lea. Când Norvegia și-a recăpătat independența față de Suedia în 1905, trei sferturi dintre alegători au aprobat, în cadrul unui plebiscit național, reinstaurarea monarhiei.

În prezent, rolul tronului este în mare parte simbolic, iar puterea aparține guvernului ales și parlamentului, însă familia regală norvegiană continuă să joace un rol important în promovarea acestei bogate națiuni scandinave în întreaga lume.

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