Iranul anunță capturarea unei drone submarine americane de 2,5 milioane de dolari în Ormuz. Pentagonul: „A suferit o defecțiune”

Iranul anunță că a capturat un vehicul subacvatic american Dive-LD la intrarea în Strâmtoarea Ormuz. Pentagonul confirmă pierderea dronei, dar susține o versiune diferită asupra pierderii dronei marine.

Marina Gardienilor Revoluției susține că a capturat la intrarea în Strâmtoarea Ormuz un vehicul subacvatic autonom Dive-LD, construit de compania americană Anduril. Pentagonul confirmă că aparatul a fost pierdut, dar afirmă că drona suferise o defecțiune cu mai mult de o zi înainte și că nu transporta echipamente clasificate sau date sensibile.

Anunțul a fost făcut marți de Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, iar imaginile și informațiile despre vehicul au fost difuzate de presa de stat iraniană, citată de Reuters.

Sursa video – X/@AdrianNormanDC

Teheranul prezintă incidentul drept capturarea unuia dintre cele mai avansate sisteme submarine fără echipaj aflate în dotarea armatei americane.

„Am capturat unul dintre cele mai moderne, inteligente și fără echipaj submarine ale armatei teroriste americane la intrarea în Strâmtoarea Hormuz. Acest submersibil este echipat cu cele mai noi tehnologii”, a transmis Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, într-un comunicat preluat de presa de stat iraniană.

Potrivit autorităților iraniene, vehiculul este un Dive-LD, un submersibil autonom de mari dimensiuni produs de Anduril, companie americană de tehnologie pentru apărare cu sediul în California.

Aparatul are o lungime de aproximativ 5,8 metri și poate fi folosit pentru o gamă largă de misiuni militare și de supraveghere. Drona submarină este proiectată pentru scufundări la adâncimi de până la aproximativ 6.000 de metri.

În 2024, publicația militară americană DefenseScoop estima costul unei unități Dive-LD la aproximativ 2,5 milioane de dolari. Potrivit datelor publicate de Anduril, drona poate opera timp de până la 10 zile fără să revină la bază.

Printre acestea se numără detectarea și neutralizarea minelor, cartografierea fundului mării, culegerea de informații și inspectarea infrastructurii submarine, inclusiv cabluri și conducte.

Pentagonul confirmă pierderea dronei, dar respinge versiunea Iranului

Statele Unite nu contestă faptul că vehiculul a ajuns în posesia Iranului, dar oferă o explicație diferită privind circumstanțele incidentului. Pentagonul susține că drona suferise o problemă tehnică înainte de a fi recuperată de forțele iraniene.

„Aceasta efectua o supraveghere a apelor regionale în sprijinul operațiunilor în curs. Drona defectă era un model mai vechi care nu colecta date sensibile și nu transporta niciun echipament sonar sau radar clasificat”, a declarat un purtător de cuvânt al Pentagonului.

Potrivit oficialului american, defecțiunea s-ar fi produs cu mai mult de o zi înainte de anunțul făcut de Iran.

Această versiune contrazice implicit prezentarea Teheranului, care descrie incidentul drept o operațiune de capturare a unui sistem american modern și sofisticat.

Compania Anduril a confirmat, la rândul său, pierderea unuia dintre vehiculele sale Dive-LD. Producătorul american a încercat însă să reducă importanța strategică a incidentului, explicând că vehiculul este conceput tocmai pentru misiuni în care există un risc semnificativ de pierdere.