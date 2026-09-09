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Mai mulți nepalezi au ajuns la spital, după ce s-au bătut și s-au înjunghiat într-un cămin din București

Mai mulți nepalezi au ajuns la spital, după ce s-au bătut și s-au înjunghiat într-un cămin din București
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Un conflict a izbucnit între mai mulți nepalezi, veniți în București să muncească. În timpul nopții, cel puțin zece persoane s-au luat la bătaie, iar la final mai mulți dintre aceștia au ajuns la spital cu răni provocate prin înjunghiere, au declarat surse judiciare. Din primele informații, conflictul a izbucnit în căminul Universității Artifex, iar cearta a survenit pe fondul consumului de alcool. Trei persoane au fost reținute.

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Bătaie între nepalezi în București

Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, mai mulți cetățeni nepalezi, aproximativ 10 persoane, s-ar fi agresat reciproc, au precizat surse judiciare. În urma incidentului, două persoane au fost transportate la spital, cu leziuni provocate prin înjunghiere.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma cercetărilor preliminare au reținut trei persoane, care în prezent se află în custodia politiștilor. Cercetările sunt în desfășurare pentru a afla cauza conflictului.

Nu este prima dată când nepalezii sunt implicați într-un conflict. La finele lui august, o bătaie a avut loc între muncitorii români și nepalezi la o fabrică de mobilă din România. Scandalul ar fi pornit în urma unei altercații între un muncitor român și un nepalez. Potrivit martorilor oculari de la fabrica de mobilă IKEA Aramis, din Baia Mare, un muncitor nepalez a refuzat să-i dea un recipient cu aracet unui muncitor român și de aici a început totul. Surse apropiate angajaților de la fabrica de mobilă au susținut că tensiunile dintre cele 2 grupuri ar fi generate de situațiile salariale. Ar exista la bază percepția potrivit căreia capacitatea cetățenilor de a negocia salarii mai mari ar fi mai limitată, deoarece muncitorii asiatici acceptă salarii foarte mici.

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