Jurnalistul Robert Turcescu a dezvăluit miercuri, 9 septembrie, printr-un mesaj video publicat pe pagina sa de YouTube, că, înainte cu o zi ca Sorina Matei să fie validată de Parlament pentru a prelua conducerea Societății Române de Televiziune (SRTv), liderii partidului AUR l-au contactat pentru a-i propune să fie el cel care o înlocuiește, interimar, pe Adriana Săftoiu. Turcescu a explicat că nu este prima dată când primește o astfel de invitație și că a refuzat-o din nou, întrucât, din punctul său de vedere, există o singură soluție când vine vorba de „reforma TVR”: desființarea.

„Am mai avut această propunere” / „Lucrurile s-au sucit de la un punct încolo, din motive politice”

În mesajul video publicat pe pagina personală de YouTube, Robert Turcescu a dezvăluit că a mai primit de cel puțin două ori invitația de a prelua frâiele TVR. Prima dată s-a întâmplat în 2009, pe vremea când președinte era Traian Băsescu.

„Luni după-amiază, conducerea AUR m-a contactat să-mi propună să merg președinte director general interimar la TVR. Am refuzat. Nu era prima oară când mi se făcea o astfel de propunere. Am mai avut această propunere cred că prin 2009, în perioada în care președinte era Traian Băsescu, premier era Emil Boc. Am mai avut o astfel de propunere în perioada în care președinte era Klaus Iohannis, premier era Florin Cîțu. În unele situații, am spus „DA”, lucrurile au avansat până la un punct, dar s-au sucit de la un punct încolo, din motive politice”, spune Robert Turcescu.

„Eu sunt un tip destul de radical” / „Îi doresc succes Sorinei Matei, dar, la TVR, nu există decât o singură variantă”

„Eu sunt un tip destul de radical când vine vorba despre chestiuni de management. Am condus redacții de-a lungul timpului, am condus afaceri, propria firmă, firmele pe care le-am avut, la mine nu merge cu jumătăți de măsură. Am avut oameni pe care i-am angajat, i-am dat afară. Îi doresc succes Sorinei Matei și mă bucur că a acceptat această provocare. Dar, din punctul meu de vedere, la TVR nu există decât o singură variantă: desființat.

La cum arată lucrurile astăzi, 3.000 de angajați la TVR – plus câți o mai fi la radio și la Agerpres – nu sunt decât locuri în care astăzi își montează partidele politice prietenii din presă. Se duc unii să iasă la pensie de acolo, pentru că e un locșor călduț. Cumetrii, tunuri pe bani publici, salarii babane pe nimic. Nu spun că nu sunt oameni profesioniști, unii se și străduiesc să facă un pic de treabă, dar este o totală lipsă de performanță în piață”, afirmă jurnalistul.

„Le-am spus-o și celor de la AUR” / „Oricine s-ar duce la TVR va fi obligat să facă un soi de balet”

„Le-am spus-o și celor de la AUR. Prieteni dragi, mă duc acolo, dar, înainte de asta, va trebui să existe o modificare a legii nr. 41, pe un proiect pe care eu l-am scris acum 15 ani în legătură cu radioul și televiziunea publică. Și, după aceea, mai discutăm.

Până atunci, oricine s-ar duce la TVR, cu toate bunele intenții din lume, va fi obligat să facă un soi de balet, să nu-l supere pe ăla, să aibă grijă de sindicate, dacă vrea să dea pe cineva afară e alt dezastru, tot timpul ai câte o chestiune ostilă”, continuă Robert Turcescu.

„Au jignit-o pe Sorina Matei în toate felurile. Ce aveți băi, nemernicilor” / „Ziceți mersi, că, dacă ajungeam acolo, erați pe pereți cu toții” / „Rupe-i, dacă se poate!”

Cu privire la viitorul Sorinei Matei, ziaristul a afirmat că experiența își va spune cuvântul și că este posibil ca numirea acesteia în conducerea Televizunii Române să vină la pachet cu surprize plăcute, chiar dacă nu a mai ocupat funcții importante de manager.

„S-a dus acum Sorina Matei. Au jignit-o deja în toate felurile. Ce aveți băi, nemernicilor? Ce rău v-a făcut femeia asta?! E ziarist profesionist de o grămadă de ani. Nu știu câte calități are ca manager, dar s-ar putea să avem o surpriză plăcută. Ăstora care astăzi o înjură pe Sorina Matei – ziceți „mersi”, că, dacă ajungeam acolo, cred că, în 24 de ore, erați pe pereți cu toții. Și ăia din TVR și ăia din afara TVR. Am văzut că Sorina a zis că ea nu dă pe nimeni afară, i-a lăudat pe ăia din TVR. I-a mângâiat pe cap, de la bun început.

Nici n-a apucat să plece Sorina Matei din redacția de la Gândul către TVR și au început să urle ăștia. Nenorociții naibii! Tăceți din gură, ticăloși ordinari! Succes, Sorina! Rupe-i, dacă se poate!”, este mesajul lui Robert Turcescu pentru Sorina Matei, noul director interimar al TVR.