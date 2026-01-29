Banca Națională a Poloniei a raportat că deține mai mult aur decât Banca Centrală Europeană. Impactul asupra celei mai puternice economii est-europene

În timp ce aurul a depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie, pe fondul tensiunilor și al incertitudinilor geopolitice, Banca Națională a Poloniei a anunțat că și-a crescut rezerva de aur la 500 de tone, potrivit Euronews.

Președintele Băncii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, a susținut de câțiva ani rolul special al aurului în economia țării, fiind o investiție fără risc, independentă de politica monetară, de deciziile guvernamentale. Acesta a mai adăugat că „aurul este rezistent la șocurile financiare”.

Rezerva mare de aur ar putea contribui la stabilitatea economiei poloneze în timp ce restul Europei este înfricoșată de riscurile crizei bulei Inteligenței Artificiale și de politicile tarifare ale lui Trump. În 2024, aurul a reprezentat 16.86% din rezervele valutare ale Poloniei.

Banca Națională a Poloniei își propune un obiectiv ambițios – ca rezerva de aur să ajungă la greutatea de 700 de tone și la o valoare de 94 de miliarde de euro.

Sursa Foto: Shutterstock

