Prima pagină » Știri externe » Explozie la cea mai mare rafinărie de petrol din Turcia. Numărul victimelor este necunoscut

29 ian. 2026, 23:58, Știri externe

O explozie a avut loc la cea mai mare rafinărie de petrol din Turcia,  la o unitate a companiei Tüpraş. Potrivit NTV, o cisternă cu benzină a explodat.

Până în prezent, nu există rapoarte privind victime sau persoane rănite. Turkiye Today raportează că explozia a declanșat un incendiu mare joi seară, forțând evacuarea muncitorilor în timp ce echipajele de urgență au intervenit.

Cauza exploziei rămâne nedeterminată, iar autoritățile nu au publicat informații despre potențialele victime sau despre amploarea pagubelor aduse instalației.

Știre în curs de actualizare 

