ENERGIE 🚨 Cuba mai are petrol pentru 15-20 de zile după blocada impusă Venezuelei. Trump impune sancțiuni țărilor care livrează petrol Cubei, vizând și Mexicul
01:14
O explozie a avut loc la cea mai mare rafinărie de petrol din Turcia, la o unitate a companiei Tüpraş. Potrivit NTV, o cisternă cu benzină a explodat.
Până în prezent, nu există rapoarte privind victime sau persoane rănite. Turkiye Today raportează că explozia a declanșat un incendiu mare joi seară, forțând evacuarea muncitorilor în timp ce echipajele de urgență au intervenit.
Cauza exploziei rămâne nedeterminată, iar autoritățile nu au publicat informații despre potențialele victime sau despre amploarea pagubelor aduse instalației.
Știre în curs de actualizare