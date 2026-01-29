Prima pagină » Știri externe » Pete Hegseth, șeful Pentagonului: Armata americană este pregătită să livreze în Iran ce ordonă președintele Trump

29 ian. 2026, 23:51, Știri externe
Pete Hegseth a avertizat Iranul asupra programului de înarmare nucleară după ce Donald Trump, președintele SUA, a declarat că a trimis o „armadă” în Golful Persic.

Șeful Pentagonului a anunțat că SUA sunt pregătite să intervină militar dacă regimul clerical de la Teheran continuă să dezvolte arme nucleare, pe fondul intensificării tensiunilor din regiune după protestele reprimate violent ce s-au soldat cu 30.000 de morți.

Pete Hegseth: Iranul are toate opțiunile pentru a încheia o înțelegere

În cadrul unei ședințe de cabinet, alături de președintele Trump, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat:

„Armata va fi pregătită să execute tot ce așteaptă președintele. ”.

Secretarul Departamentului de Război a mai declarat că Iranul poate încheia o înțelegere:

„Au toate opțiunile pentru a încheia o înțelegere. Nu ar trebui să urmărească capacități nucleare. Și vom fi pregătiți să executăm tot ce așteaptă acest președinte de la Departamentul de Război”, a continuat șeful Pentagonului.

„Sperăm că Iranul va „veni rapid la masa negocierilor” și va negocia un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – unul care să fie bun pentru toate părțile. Faceți o înțelegere! Nu au făcut-o, și a existat „Operațiunea Midnight Hammer”, o distrugere majoră a Iranului. Următorul atac va fi mult mai rău!”,  a avertizat Donald Trump printr-un mesaj publicat pe rețele de socializare.

Șeful Pentagonului nu va fi prezent la reuniunea NATO de la Bruxelles

Secretarul american Pete Hegseth nu va participa la reuniunea miniştrilor apărării din statele NATO care va avea loc luna viitoare la Bruxelles, susțin două surse citate joi de Reuters. Un oficial american şi un diplomat din cadrul NATO susțin că Hegseth va lipsi de la întâlnirea programată pentru 12 februarie la sediul Alianţei. Niciuna dintre surse nu a menţionat motivul acestei absenţe. Nici Pentagonul şi NATO nu au comentat imediat relatarea.

Ar fi pentru a doua oară când un oficial de rang înalt din Administraţia preşedintelui american Donald Trump nu ia parte la o reuniune a NATO, după ce secretarul de stat Marco Rubio nu a participat în decembrie la întâlnirea miniştrilor de externe din ţările Alianţei. Răcirea relațiilor dintre statele membre NATO din Europa și SUA au loc pe fondul tensiunilor privind Groenlanda.

