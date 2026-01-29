Prima pagină » Actualitate » Emma Răducanu a anunțat despărțirea de antrenorul său, Francis Roig, după eliminarea de la Australian Open: „Apreciez timpul petrecut împreună”

29 ian. 2026, 23:41, Actualitate
Emma Răducanu, în timpul antrenamentelor de la BT Arena din Cluj-Napoca (Colaj foto -ARHIVĂ: Prosport)

Emma Răducanu s-a despărțit de antrenorul Francis Roig după eliminarea sa de la Australian Open. Jucătoarea în vârstă de 23 de ani a pierdut în fața austriacei Anastasia Potapova, în două seturi, 6-7, 2-6, în runda a doua de pe Melbourne Park. Răducanu urmează să joace la Transylvania Open în România, între 1 și 7 februarie 2026.

Răducanu și Roig, antrenorul care l-a ajutat și pe Rafael Nadal să câștige 16 din cele 22 de titluri majore,  au început să lucreze împreună în august 2025, notează BBC.

„Mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Ai fost mai mult decât un antrenor pentru mine și voi prețui numeroasele momente frumoase pe care le-am petrecut împreună pe teren și în afara lui. Deși am ajuns împreună la concluzia că nu ar trebui să mergem mai departe, să știi că sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce m-ai învățat și că apreciez timpul petrecut împreună”, a postat Emma Răducanu pe Instagram.

Plecarea lui Roig înseamnă că acum campioana US Open din 2021 își caută al zecelea antrenor din cariera sa.

„Vreau să joc într-un mod diferit. Vreau doar să lovesc mingea în colțuri și tare. Simt că folosesc toată această varietate și nu fac ceea ce vreau eu. Trebuie să lucrez la un joc mai asemănător cu modul în care jucam când eram mai tânără”, a spus Răducanu după eliminarea de la Australian Open.

Unii au interpretat comentariile sale ca fiind fricțiuni între jucătoare și antrenorul ei. Aceste zvonuri au fost confirmate de surse care au vorbit cu BBC Sport.

Emma Răducanu / Sursa foto: Shutterstock (Arhivă)

Întrebată la momentul respectiv dacă este pe aceeași lungime de undă cu Roig, Răducanu a spus: „Nu am jucat așa cum am vrut pentru că nu am lovit nicio minge foarte bine. E greu să faci o evaluare, când joci complet greșit. Eu și Francis am făcut o muncă uimitoare împreună în ultimele luni și mi-am îmbunătățit atât de multe aspecte diferite ale jocului meu Cred că e greu să spunem că nu suntem de acord”.

