Haos din cauza ninsorilor. Moscova este blocată, transportul public este aproape paralizat

Haosul din Rusia provocat de cea mai grea iarnă din ultimii 200 de ani încă nu a dispărut. Moscov este din nou blocată.

În unele dintre filmări postate în cursul zilei de azi, se poate vedea cum locuitorii încearcă disperați să împingă un camion pentru a elibera traficul blocat de nămeți.

Regiunea Kamchatka a fost cea mai grav lovită de nămeți, paralizând orașul în totalitate.

Capitala Rusiei este lovită de cea mai dură iarnă din ultimii 200 de ani, au atenționat meteorologii de la Universitatea de Stat din Moscova joi.

13 milioane de oameni se luptă să-și sape drumul prin nămeții așternuți pe stărzile capitalei în timp ce trenurile sunt în întârziere, iar mașinile blocate.

Sunt zone ale capitalei acoperite cu zăpadă de până la 60 de centimetri, potrivit Euronews.

