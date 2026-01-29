Cuba mai are petrol pentru încă 15 sau 20 de zile la nivelul curent de cerere și producție internă, a transmis compania de date Kpler. Mexicul a rămas singurul furnizor pentru insula locuită de 11 milioane de locuitori după ce forțele SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro și au obținut controlul asupra vastelor zăcămintelor petroliere din Venezuela.

Trump a reluat amenințările împotriva Cubei condusă de președintele Miguel Diaz-Canel. Havana deja experimentează pene de curent în fiecare zi pe măsură ce petrolul stocat este la nivel scăzut și sunt așteptate raționalizări.Președintele Donald Trump a amenințat că va bloca aprovizionarea cu petrol a insulei și susține că regimul comunist instaurat de Fidel Castro este în „prag de prăbușire”.

Cuba este pândită de o criză energetică majoră

„Au o criză majoră în mâinile lor dacă livrările de petrol nu ajung în următoarele săptămâni”, a spus expertul petrolier Jorge Pinon de la Universitatea din Texas. Cuba a primit numai 84.000 de barili de petrol în urma livrării din partea Mexicului pe 9 ianuarie 2026, a comunicat Kpler. Cantitatea respectivă înseamnă numai 3.000 de barili de petrol pe zi, ceea ce ilustrează o scădere majoră. Anul trecut, Cuba consuma 37.000 de barili de petrol pe zi, potrivit Financial Times.

„Putem spune că țara mai poate rezista încă 15-20 de zile dacă livrării din ianuarie i s-ar adăuga o cantitate estimativă de 460.000 de barili stocați de la începutul anului”, a spus Victoria Grabenwoger, cercetător de la Kpler.

Mexicul a rămas singura țară care mai exportă petrol către Havana

Pe 11 ianuarie, la două zile după ultima livrare din partea Mexicului și la o săptămână după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, Trump a făgăduit „că nu va mai fi transportat petrol către Havana”.

Președinta Mexicului Claudia Sheinbaum a declarat marți că livrarea de petrol către Cuba a fost o „decizie” ce ține de suveranitate.

Ea a mai declarat că petrolul este adus în Cuba prin contractele cu Pemex sau prin intermediul ajutorului umanitar. Președinta Mexicului este într-o situație dificilă după ce Trump a amenințat cu acțiuni militare împotriva cartelurilor din Mexic.

Sursa Foto: Profimedia/Wikipedia Commons

Autorul recomandă: O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite