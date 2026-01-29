Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum cei din PNL plănuiesc plecarea lui Bolojan din funcția de premier, dar și din partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „PNL-ul e într-o situație în care încasează toată politica lui. Foarte important! PNL riscă să se îndrepte către PNȚCD. Bolojan a USR-izat foarte mult PNL. Ori PNL-iștii tradiționali sunt anti-USR. Marea lui problemă este că el este incapabil să facă guvernare de coaliție. Nu funcționează acest Guvern ca un Guvern de Coaliție din cauza lui”

