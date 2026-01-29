Ion Cristoiu: „Există un efort de a-l da jos pe Ilie Bolojan din funcția de premier pentru a putea să fie scos din fruntea PNL-ului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum cei din PNL plănuiesc plecarea lui Bolojan din funcția de premier, dar și din partid. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum cei din PNL plănuiesc plecarea lui Bolojan din funcția de premier, dar și din partid. Acesta a început prin a spune că este un efort general de a-l răsturna pe Bolojan. Scopul este înlăturarea lui de la putere, dar și eliminarea acestuia din PNL. Jurnalistul susține că sunt mai multe probleme la liberali. Prima dintre ele ar fi că partidul încasează toată politica lui Bolojan. Revolta împotriva premierului s-ar revărsa și asupra partidului. Cristoiu afirmă că Bolojan a transformat PNL-ul într-un soi de USR. Ceea ce punctează acesta este că liberalii tradiționali sunt fundamental anti-USR.
„Ce să mai comentez? Este un efort de a-l răsturna pe Ilie Bolojan, de a-l da jos de la putere, din funcția de premier pentru ca să poată să fie să plece de la PNL. La PNL e problema. Ei nu pot să îl dea… Altfel nu ai cum. Mai multe probleme la PNL. În primul rând, PNL-ul e într-o situație în care încasează toată politica lui. Foarte important! Chiar da, riscă să se îndrepte către PNȚCD. El a USR-izat foarte mult PNL. Ori PNL-iștii tradiționali sunt anti-USR. În ultimul rând, nu se ocupă absolut deloc de partid. Știu din surse. Deci Marius Tucă, păi, stai puțin, el este șeful partidului. Partidul trebuie să reziste și cam tot ce încasează el, încasează și partidul. Și atunci probabil se pune problema unei schimbări. Eu cred că pentru România ar fi o mare salvare. Nu pentru că el, cine va veni, va duce o politică diferită. Marea lui problemă este că el este incapabil să facă guvernare de coaliție. Adică el… Nu funcționează acest Guvern ca un Guvern de Coaliție din cauza lui.”, a explicat jurnalistul.