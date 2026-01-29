După ce a depășit pragul istoric de 5.000 de dolari pe uncie, aurul își continuă creșterea fulminantă în această săptămână. În această dimineață, prețul aurului spot a ajuns la 5.591,61 de dolari pe uncie, potrivit Reuters. De la începutul anului, aurul s-a apreciat cu aproximativ 22%, în special datorită investitorilor care caută siguranță în contextul incertitudinilor geopolitice și economice.

Aurul a depășit pragul de 5.000 dolari pe uncie, luni, și a câștigat peste 10% doar în această săptămână. Creșterea acestuia se datorează unei combinații de factori, printre care cererea mare de refugiu sigur, achzițiile ferme ale băncilor centrale și slăbirea dolarului. Prețul spot al aurului a crescut cu 2,6%, până la 5.538,69 dolari pe uncie, după ce a atins un nivel record de 5.591,61 dolari.

„Creșterea datoriei SUA și incertitudinea creată de semnele că sistemul comercial global se fragmentează în blocuri regionale, în opoziție cu modelul centrat pe SUA (îi determină pe investitori să se înghesuie să cumpere aur)”, a declarat analistul Marex, Edward Meir.

În acest sens, aurul dar și alte metale prețioase sunt considerate active de refugiu sigur în care investitorii aleg să investească în perioade de incertitudine. Metalul prețios a câștigat peste 27% în acest an, după o creștere de 64% în 2025. Pe de altă parte, argintul spot a crescut cu 0,6% la 117,30 dolari pe uncie, după ce a atins un nivel record de 119,34 dolari în cursul acestei dimineți. Cererea crescută pentru argint vine din partea investitorilor care caută alternative mai ieftine la aur.

„Se preconizează că piața argintului va înregistra un nou deficit în acest an, dar tensionarea reală a pieței provine din disponibilitatea redusă a stocurilor de suprafață”, au transmis analiștii de la Standard Chartered.

