Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă și moderatoare de emisiuni politice, a vorbit despre motivele pentru care a primit interdicție în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Natalia Morari: „Eu vreau ca telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă un lucru. Noi nu vorbim despre un stat de drept în cazul Republicii Moldova. Dar eu în cazul dat am dreptul să vorbesc din numele Republicii Moldova, pentru că sunt cetățeană a acestei țări. Autoritățile românești nu ar fi adoptat dacă nu exista rugăminte din partea președinției de la Chisinau. Dacă Maia Sandu nu avea probleme cu ceea ce fac eu ca jurnalistă în Republica Moldova.”

Invitat la Marius Tucă Show, Natalia Morari a vorbit despre motivele pentru care a primit interdicție în România. Aceasta a început prin a spune că cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, vor fi două contestații. Jurnalista menționează că în prezent mai are dreptul de a intra doar în Muntenegru și Belgrad. Aceasta susține că interdicția în România a fost comandată de la Chișinău. Dacă nu ar fi fost presiuni din partea Maiei Sandu, adaugă jurnalista, nu ar fi primit interdicție de la autoritățile române. Aceasta speculează că motivul interzicerii are legătură cu activitatea sa de jurnalist.