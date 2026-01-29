Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Natalia Morari: „Îmi pare rău că România repetă ceea ce a făcut Federația Rusă prin expulzarea pe 5 ani pentru activitatea mea jurnalistică”

29 ian. 2026, 23:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Natalia Morari, jurnalistă și moderatoare de emisiuni politice, a vorbit despre motivele pentru care a primit interdicție în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Natalia Morari: „Eu vreau ca telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă un lucru. Noi nu vorbim despre un stat de drept în cazul Republicii Moldova. Dar eu în cazul dat am dreptul să vorbesc din numele Republicii Moldova, pentru că sunt cetățeană a acestei țări. Autoritățile românești nu ar fi adoptat dacă nu exista rugăminte din partea președinției de la Chisinau. Dacă Maia Sandu nu avea probleme cu ceea ce fac eu ca jurnalistă în Republica Moldova.

Invitat la Marius Tucă Show, Natalia Morari a vorbit despre motivele pentru care a primit interdicție în România. Aceasta a început prin a spune că cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, vor fi două contestații. Jurnalista menționează că în prezent mai are dreptul de a intra doar în Muntenegru și Belgrad. Aceasta susține că interdicția în România a fost comandată de la Chișinău. Dacă nu ar fi fost presiuni din partea Maiei Sandu, adaugă jurnalista, nu ar fi primit interdicție de la autoritățile române. Aceasta speculează că motivul interzicerii are legătură cu activitatea sa de jurnalist.

„Voi face, bineînțeles. Eu chiar acum, înainte de a intra în emisiunea dumneavoastră, am discutat cu avocatul meu. Cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, noi vom depune contestația. Deci vor fi două contestații. Eu acum nu pot intra în toate detaliile juridice. Deci vor fi două contestații. Vom contesta decizia emisă anul trecut în privința mea, pentru că am primit acest document. Dar și decizia de data aceasta de a-mi înterzice intrarea pe teritoriul României. Vom avea două contestații. În Muntenegru pot merge, la Belgrad pot merge. Eu vreau ca telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă un lucru. Noi nu vorbim despre un stat de drept în cazul Republicii Moldova. Dar eu în cazul dat am dreptul să vorbesc din numele Republicii Moldova, pentru că sunt cetățeană a acestei țări. Și știu foarte bine, din sursele mele că acea decizie, care a fost adoptată de către autoritățile românești,nu ar fi fost adoptată dacă nu exista rugăminte din partea președinției de la Chișinău. Asta trebuie să fie clar pentru toată lumea. Dacă Maia Sandu nu avea probleme cu ceea ce fac eu ca jurnalistă în Republica Moldova, ceea ce face platforma mea M-Life, și toți jurnaliștii care periodic apar pe această platformă… Gheorghe Gonță, Iulie Fiodorova, echipa mea… Experții care apar pe această platformă, cum ar fi: Ion Cristoiu, Marius Tucă, domnul Hartmann și mulți alții. Deci nu ar fi existat această interdicție. Ea este legată de activitatea mea ca jurnalistă. Și în cazul dat, mie îmi pare foarte rău că România repetă cu strictețe ceea ce a făcut Federația Rusă în 2007. Când m-a anunțat că sunt amenințare pentru securitatea națională în 2007 și m-au expulzat din Rusia pentru activitatea mea ca jurnalistă. În sensul ăsta, eu am deja…”, a explicat jurnalista.

