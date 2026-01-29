Germania restrânge ajutoarele sociale pentru unii români și bulgari. Mulți dintre imigranții balcanici vor fi trimiși acasă

Încă din 2025, autoritățile locale din mai multe orașe din Germania au demarat o campanie de restrângere a accesului la ajutoare sociale pentru imigranții proveniți din România și Bulgaria. Măsurile includ atât retragerea beneficiilor financiare, cât și emiterea unor ordine de părăsire a teritoriului german, relatează publicația Bild, preia USD24.RO. Deși nu este explicit, măsurile nu vizează cetățenii integrați pe piața muncii, calificate sau ne. Voalat, este vorba de cetățenii preponderent romi care profită de sistemul impecabil social german, fie bulgari, fie români.

Potrivit datelor prezentate de presa germană, în cursul anului 2025 au fost vizați 1.181 de cetățeni români și bulgari în orașe precum Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund și Hagen. Acțiunile fac parte dintr-o strategie amplă de combatere a presupuselor fraude în sistemul de asistență socială.

Mii de dosare analizate și beneficii retrase

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Duisburg, unde autoritățile locale au retras ajutoarele sociale în 556 de situații. În Gelsenkirchen au fost revocate beneficii în 506 cazuri, în timp ce la Dortmund au fost analizate și sancționate 116 dosare. În orașul Hagen, măsura a fost aplicată în trei cazuri.

Bild atrage atenția asupra marjei largi de decizie de care dispun municipalitățile în astfel de situații, ceea ce duce la aplicarea neunitară a regulilor privind accesul la ajutoare sociale.

Locuri de muncă „formale” și contribuții insuficiente

Conform legislației europene, cetățenii UE au dreptul la beneficii sociale în statul gazdă, chiar și atunci când lucrează cu normă parțială sau pe perioade determinate. Cu toate acestea, autoritățile locale pot interveni dacă apreciază că veniturile obținute din muncă nu sunt suficiente pentru a asigura traiul independent.

Presa germană susține că unele municipalități consideră că anumite persoane își asumă locuri de muncă doar „de formă”, exclusiv pentru a îndeplini criteriul legal necesar accesului la ajutoare sociale. În astfel de cazuri, libertatea de circulație și de muncă poate fi revocată, iar persoanele în cauză sunt obligate să părăsească Germania, decizii confirmate în repetate rânduri de instanțe.

Politici stricte la nivel local și apel la schimbarea regulilor UE

Un exemplu este Gelsenkirchen, unde autoritățile aplică o regulă clară: persoanele care câștigă mai puțin de o treime din costurile minime de trai sunt excluse din sistemul de beneficii. Această politică se aplică inclusiv familiilor.

La Hagen, primarul CDU Dennis Rehbein a anunțat intenția de a intensifica retragerea ajutoarelor sociale. Edilul critică actualele reglementări europene, care permit accesul la beneficii sociale pentru persoane care lucrează cel puțin 5,5 ore pe săptămână.

„Acest prag este mult prea scăzut. O astfel de activitate aduce doar câteva sute de euro lunar, dar oferă, din punct de vedere legal, statutul de angajat și accesul la ajutoare sociale”, a explicat Rehbein.

Impact financiar și realitate socială complexă

Potrivit primarului din Hagen, în oraș locuiesc aproximativ 7.000 de imigranți din România și Bulgaria, iar peste jumătate dintre aceștia sunt înregistrați la centrul local pentru ocuparea forței de muncă. Costurile anuale generate de acest fenomen se ridică la aproximativ zece milioane de euro.

Cu toate acestea, Rehbein admite că economia locală are nevoie de forță de muncă din rândul imigranților. „Problema apare atunci când imigrația este percepută ca fiind motivată în principal de accesul la sistemele de asistență socială. În astfel de situații, reacția societății este una de respingere”, a concluzionat edilul.

