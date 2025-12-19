Actorul Brad Pitt (62 de ani) a reușit să obțină o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama sa, Château Miraval, deținută cu fosta sa soție, actrița Angelina Jolie (50 de ani), fiind o etapă importantă într-un conflict legal care durează de mai mulți ani.

Conform documentelor din instanță, obținute de People.com, un judecător de la Curtea Superioară din Los Angeles a decis ca actrița Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, să predea comunicările anterior reținute sau „nedeclasificate” legate de bătălia juridică privind Château Miraval.

Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 17 decembrie, cu doar o zi înainte de cea de-a 62-a aniversare a actorului, dublu câștigător al Premiului Oscar.

Judecătorul a admis cererea lui Pitt de a obliga prezentarea probelor, dispunând ca actrița să furnizeze versiuni nedeclasificate ale anumitor comunicări non-avocațiale pe care le protejase anterior, invocând privilegiul.

„Instanța dispune ca Jolie să furnizeze integral, în termen de 45 de zile de la această hotărâre, versiunile nedeclasificate ale comunicărilor schimbate între persoane care nu sunt avocați, din cele 22 de documente identificate în registrul privilegiilor depus de Jolie la 14 februarie 2025, cu numerele de identificare a documentelor prevăzute în Anexa la această hotărâre”, se arată în documentul instanței.

O altă sursă a declarat în exclusivitate pentru publicația citată că echipa lui Pitt crede că „emailurile ar demonstra că Jolie a fost lipsită de sinceritate, încă de la început, în ceea ce privește adevăratele ei intenții legate de vânzarea acțiunilor sale din afacerea către Stoli”.