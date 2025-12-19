Prima pagină » Diverse » Brad Pitt a obținut o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama Château Miraval, deținută cu fosta sa soție, Angelina Jolie

Brad Pitt a obținut o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama Château Miraval, deținută cu fosta sa soție, Angelina Jolie

19 dec. 2025, 23:25, Diverse
Brad Pitt a obținut o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama Château Miraval, deținută cu fosta sa soție, Angelina Jolie
Brad Pitt și Angelina Jolie

Actorul Brad Pitt (62 de ani) a reușit să obțină o nouă victorie procedurală în disputa juridică privind crama sa, Château Miraval, deținută cu fosta sa soție, actrița Angelina Jolie (50 de ani), fiind o etapă importantă într-un conflict legal care durează de mai mulți ani.

Conform documentelor din instanță, obținute de People.com, un judecător de la Curtea Superioară din Los Angeles a decis ca actrița Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, să predea comunicările anterior reținute sau „nedeclasificate” legate de bătălia juridică privind Château Miraval.

Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 17 decembrie, cu doar o zi înainte de cea de-a 62-a aniversare a actorului, dublu câștigător al Premiului Oscar.

FOTO – Profimedia

Judecătorul a admis cererea lui Pitt de a obliga prezentarea probelor, dispunând ca actrița să furnizeze versiuni nedeclasificate ale anumitor comunicări non-avocațiale pe care le protejase anterior, invocând privilegiul.

„Instanța dispune ca Jolie să furnizeze integral, în termen de 45 de zile de la această hotărâre, versiunile nedeclasificate ale comunicărilor schimbate între persoane care nu sunt avocați, din cele 22 de documente identificate în registrul privilegiilor depus de Jolie la 14 februarie 2025, cu numerele de identificare a documentelor prevăzute în Anexa la această hotărâre”, se arată în documentul instanței.

O altă sursă a declarat în exclusivitate pentru publicația citată că echipa lui Pitt crede că „emailurile ar demonstra că Jolie a fost lipsită de sinceritate, încă de la început, în ceea ce privește adevăratele ei intenții legate de vânzarea acțiunilor sale din afacerea către Stoli”.

Recomandarea video

Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Tradiții și ritualuri pentru a sărbători solstițiul de iarnă
ECONOMIE Guvernul României a depus a patra cerere de plată din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că valoarea totală depășește 2,6 mld. euro
23:01
Guvernul României a depus a patra cerere de plată din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că valoarea totală depășește 2,6 mld. euro
Donald Trump anunță acorduri de prețuri cu 9 producători de medicamente, în încercarea de a alinia costurile din SUA cu tarifele mai mici din Europa
22:47
Donald Trump anunță acorduri de prețuri cu 9 producători de medicamente, în încercarea de a alinia costurile din SUA cu tarifele mai mici din Europa
SPORT Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor
22:04
Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor
CONTROVERSĂ Miruță, declarație scandaloasă care a inflamat un ONG pentru drepturile romilor: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”
21:42
Miruță, declarație scandaloasă care a inflamat un ONG pentru drepturile romilor: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”
EXTERNE Ucraina atacă la mii de kilometri distanță. SBU a distrus un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană
21:30
Ucraina atacă la mii de kilometri distanță. SBU a distrus un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană

Cele mai noi