Brățări de aur vechi de trei milenii, descoperite într-o pădure din Gorj, de un detectorist pasionat

Zilele trecute, au fost descoperite patru brățări de aur , cu o vechime de 3.300 de ani, într-o pădure din județul Gorj. Piesele au fost predate Mezeului Județean ”Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.

Într-o drumeție împreună cu colegii săi, autorizați și ei, George Ștefan Andreescu a colindat pădurile Gorjului și, când se aștepta mai puțin, a descoperit un adevărat tezaur. Bărbatul și-a descoperit pasiunea pentru detectarea obiectelor cu mult timp în urmă, este pasionat de drumeții, însă, susține el, nici nu visa să găsească o astfel de comoară.

”Este o descoperire întâmplătoare, la care nu mă așteptam și nu cred că visam vreodată să găsesc, am ieșit la o plimbare într-o pădure, iar după două – trei ore de colindat fără niciun semnal, la un moment dat am primit un semnal la detector, nici nu eram foarte convins dacă să sap sau nu, dar până la urmă, dacă tot nu săpasem deloc în acea zi, m-am hotărât să sap. Am fost foarte uimit de ceea ce am găsit, după prima piesă pe care am găsit-o am mai găsit alte trei piese, aproximativ cam în același loc. Este vorba despre piese din aur, le-am predat conform legii, iar după o discuție purtată cu directorul Muzeului Județean, în primă fază mi s-a transmis că sunt piese din aur cu o vechime de peste 3.000 de ani. Așteptăm evaluarea. (…) Colegii care erau cu mine m-au felicitat, au spus că sunt mândri de mine și de faptul că unul dintre colegii lor a făcut această descoperire”, a declarat George Ștefan Andreescu, pentru Agerpres.

Soția lui George Ștefan Andreescu, mândră de descoperirea făcută de partenerul ei

Mihaela, soția lui George, își încurajează partenerul în această pasiune, chiar dacă momentele în care aceasta descoperă adevărate comori sunt destul de rare.

”Mândră de tine soțul meu, Andreescu George! România, de ziua ei, mai primește iată în dar o comoară din adâncurile ei. Sunt fericită ca tu ai descoperit-o și o lași urmașilor, ca mărturie a acestui popor cu rădăcini bine înfipte în acest pământ binecuvântat”, a transmis, miercuri, Mihaela Andreescu.

Piesele au o greutate de aproximativ 36 de grame și au fost deja depuse la Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”, din Târgu Jiu.

”Este vorba despre o descoperire realizată cu ajutorul detectorului de metale, pe raza comunei Stănești, (…) în pădure, este vorba de patru brățări de aur găsite în jurul unui copac. Sunt piese care datează de acum 3.300 – 3.200 de ani, din perioada târzie a epocii bronzului, care, din punct de vedere etnic, îi definește pe traci. Piesele au intrat în patrimoniul muzeului, vor fi expertizate și propuse Comisiei Naționale de Arheologie să fie clasate la categoria eu zic că Tezaur al Patrimoniului Cultural Național. Este o descoperire importantă”, a declarat soția lui George, pentru sursa citată.

