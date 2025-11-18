Prima pagină » Actualitate » Un pacient a murit în curtea Spitalului Județean Târgu Jiu. Bărbatul a fost plimbat ore în șir cu ambulanța între secții

Un pacient a murit în curtea Spitalului Județean Târgu Jiu. Bărbatul a fost plimbat ore în șir cu ambulanța între secții

18 nov. 2025, 13:11, Actualitate

Poliția face o nouă anchetă la Spital Județean Târgu Jiu, după ce un pacient a fost plimbat între secții până când a decedat. Medicul a cerut opinia mai multor colegi pentru a putea pune un diagnostic, dar bărbatul a murit în curtea spitalului. Doctorul este unul dintre cei anchetați în cazul băiatului de 17 ani care a decedat în același spital pentru că i s-a refuzat la vremea respectivă operația de peritonită.

Pacientul în vârstă de 80 de ani din Gorj, a venit la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu în stare gravă, acum zece zile. Bărbatul a fost adus la urgențe, iar de aici medicul de gardă a dispus să fie consultat pe mai multe secții.

Spitalul din Târgu Jiu funcționează în trei clădiri care se află la distanță una de alta și pentru consulturile de specialitate a fost nevoie ca pacientul să fie transferat cu ambulanța la fiecare spital. După șapte ore de la aducerea lui la spital și fără să fie internat în vreo secție, pacientul a decedat în curtea spitalului, în ambulanță.

Trebuie precizat că în secția de urgență pacientul a fost resuscitat și, în mod normal, nu trebuia transferat până când nu se stabiliza din punct de vedere medical. Cadrul medical care s-a ocupat de acest caz este Liliana Crăciun, unul dintre medicii care este anchetat în cazul lui Andrei.

Andrei a dus în urmă cu un an la spital pentru o operație de peritonită și care a decedat după șase ore, pentru că a fost refuzat la intervenția chirurgicală.

DSP Gorj a aplicat în acest caz o amendă Spitalului de Urgență din Târgu Jiu de 30.000 lei pentru lipsă de procedură. Adică s-a constatat că medicii acestui spital funcționează după legi care nu mai sunt în vigoare. De asemenea, IPJ Gorj a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.

Recomandarea autorului: Tragedia de la Spitalul Județean Târgu Jiu: „Cine răspunde pentru moartea lui ANDREI?” – Anchetele trenează, vinovații întârzie

