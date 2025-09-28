Călin Georgescu, primul politician român care l-a numit pe Charlie Kirk „erou”. Cum vede relația România-SUA: „Aliat pentru America First”

Moartea activistului american Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a trecut aproape neobservată în România. Prima voce politică de la București care a avut o reacție publică imediată a fost cea a lui Călin Georgescu. Fostul prezidențiabil l-a descris pe Kirk în termeni elogioși, numindu-l „erou” și „martir”, într-un discurs puternic impregnat de referințe religioase.

„Puterea este la Dumnezeu și acest fapt a fost înnobilat prin lecția de creștinism dată de națiunea americană la funeraliile lui Charlie Kirk. Acesta a fost un martir al lumii, care nu a vrut să stea în genunchi în fața urii și este erou pentru că a iubit continuu. De aceea este erou, a iubit continuu. Iar națiunea americană, prin președintele Trump și vicepreședintele Vance, au avut discursuri apostolice cu privire la viziunea americană pentru lume, adică o viziune creștină, o viziune bazată pe iubire, pe iubire hristică. Și peste toate, ceea ce am fost total impresionat personal a fost iertarea, adică s-au adresat asasinilor politici a lui Charlie Kirk cu iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De aceea națiunea americană este o națiune măreață, este o națiune demnă, curajoasă și demnă de a fi urmată, demnă de a fi luată ca exemplu”, a spus Călin Georgescu.

Editorial în presa americană

Dincolo de reacția la dispariția lui Charlie Kirk, Georgescu a căutat să se poziționeze și în plan geopolitic. El a publicat în The Gateway Pundit un articol intitulat „România: Aliatul pe care America First se poate baza la Porțile Orientului”, în care susține că țara noastră ar trebui să fie pilonul de sprijin al Statelor Unite în regiune.

În text, fostul candidat la prezidențiale se autointitulează „președinte ales al României” și acuză că alegerile din 2024 ar fi fost „furate” de „rețele susținute de Soros”.

„Nu vorbesc ca lobbyist sau birocrat, ci ca președinte ales al României, a cărui victorie a fost furată de aceleași rețele susținute de Soros care au încercat să anuleze alegerile americane din 2020 și care acum încearcă să șteargă suveranitatea pe tot globul”, a scris Georgescu.

Portul Constanța, „poziție de comandă” pentru SUA în Europa?!

În editorial, Georgescu descrie România ca un aliat indispensabil pentru Washington: „Mesajul meu către America este simplu: cu România ca aliat de încredere, Statele Unite își pot asigura o poziție dominantă în Europa – economic, militar și cultural – fără a vărsa sânge sau a provoca războaie”.

El pune accent pe importanța strategică a Portului Constanța, pe care îl prezintă drept „un centru comercial vital” ce leagă Mediterana, Orientul Mijlociu și Europa Centrală.

„Nicio altă țară din UE nu oferă o astfel de oportunitate. Germania nu poate. Franța nu poate. Doar România”, a subliniat Georgescu.

Potrivit acestuia, România ar putea fi locul unde Statele Unite să realizeze o investiție strategică cu beneficii pe termen lung. Printre rezultatele vizate se numără: