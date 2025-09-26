Prima pagină » Știri externe » Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar

Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar

26 sept. 2025, 10:16, Știri externe
Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
Charlie Kirk - Foto: Profimedia images

Doi congresmeni republicani din SUA au inițiat un proiect de lege controversat prin care chipul activistului MAGA, Charlie Kirk, asasinat recent, să fie imprimat pe monedele de argint de un dolar. Dacă va fi aprobat, acesta ar deveni cea mai tânără apariție din istoria Statelor Unite imortalizată pe moneda oficială.

Un proiect legislativ propus în Congresul Statelor Unite prevede ca chipul activistului politic Charlie Kirk să fie gravat pe monedele americane de argint de un dolar, scrie Mediafax.

Inițiativa aparține republicanilor Abe Hamadeh, politician din Arizona, și August Pfluger, șeful Comitetului Republican de Studiu, și va fi prezentată oficial vineri, potrivit unui comunicat publicat pe pagina de internet a lui Pfluger.

Decizia vine ca un tribut adus memoriei lui Charlie Kirk, asasinat în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley. Planul prevede tipărirea a 400.000 de monede de un dolar cu chipul său, alături de inscripția: „Well done, good and faithful servant” („Bine lucrat, slujitor bun și credincios”).

„Mai sunt multe de făcut pentru a se asigura că moștenirea lui Kirk nu va fi niciodată uitată, dar plasarea chipului lui Kirk pe moneda americană este un început puternic și semnificativ”, se arată în comunicatul de presă.

Proiectul de lege urmărește să recunoască public impactul pe care Charlie Kirk l-a avut în politica americană și mai cu seamă în în rândul susținătorilor lui Trump.

Dacă inițiativa va fi adoptată și promulgată, Kirk va deveni cea mai tânără personalitate prezentă pe moneda legală a Statelor Unite, alăturându-se unor figuri istorice precum George Washington sau Benjamin Franklin.

De asemenea, monedele vor fi produse fără costuri pentru contribuabili, iar designul final va trebui aprobat de președintele Donald Trump.

Recomandarea autorului

Ce a susținut Donald Trump în cadrul DISCURSULUI rostit la funeraliile lui Charlie Kirk. Președintele american nu a iertat opoziția

Donald Trump îl consideră pe Charlie Kirk „MARTIR al libertății” și „patriot” /„Salvăm națiunea”

JD Vance omagiază activitatea lui Charlie KIRK /„A fost ucis în timp ce spunea adevărul”

Mediafax
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
Digi24
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Evz.ro
Nicușor Dan vorbește deschis despre nunta cu Mirabela. Dar veștile nu sunt bune pentru curioși
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
Credeai că tace și îndură? CE S-A ÎNTÂMPLAT după voturi a fost BOMBA EMISIUNII! 5 concurenți au vrut să plece acasă, dar ce urmat i-a făcut să REGRETE decizia. Nimeni nu ar fi îndrăznit! Ce a făcut concurenta din Casa Iubirii în ultimele secunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Un nou studiu confirmă: Cât de aproape de Pământ s-ar putea afla o civilizație extraterestră avansată?
SPORT Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
10:19
Discurs dur după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: „O porcărie! Ne-au predat o lecție”/De ce spune presa olandeză că a văzut „teatrul românilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
10:10
Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
09:41
Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
ACTUALITATE Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
09:36
Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
09:30
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
EXTERNE Orbán, convorbire telefonică cu Trump. Șefii diplomației din Ungaria și Rusia au discutat despre consecințele dramatice ale războiului din Ucraina
09:00
Orbán, convorbire telefonică cu Trump. Șefii diplomației din Ungaria și Rusia au discutat despre consecințele dramatice ale războiului din Ucraina