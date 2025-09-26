Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar

Doi congresmeni republicani din SUA au inițiat un proiect de lege controversat prin care chipul activistului MAGA, Charlie Kirk, asasinat recent, să fie imprimat pe monedele de argint de un dolar. Dacă va fi aprobat, acesta ar deveni cea mai tânără apariție din istoria Statelor Unite imortalizată pe moneda oficială.

Un proiect legislativ propus în Congresul Statelor Unite prevede ca chipul activistului politic Charlie Kirk să fie gravat pe monedele americane de argint de un dolar, scrie Mediafax.

Inițiativa aparține republicanilor Abe Hamadeh, politician din Arizona, și August Pfluger, șeful Comitetului Republican de Studiu, și va fi prezentată oficial vineri, potrivit unui comunicat publicat pe pagina de internet a lui Pfluger.

Decizia vine ca un tribut adus memoriei lui Charlie Kirk, asasinat în timpul unei conferințe la Universitatea Utah Valley. Planul prevede tipărirea a 400.000 de monede de un dolar cu chipul său, alături de inscripția: „Well done, good and faithful servant” („Bine lucrat, slujitor bun și credincios”).

„Mai sunt multe de făcut pentru a se asigura că moștenirea lui Kirk nu va fi niciodată uitată, dar plasarea chipului lui Kirk pe moneda americană este un început puternic și semnificativ”, se arată în comunicatul de presă.

Proiectul de lege urmărește să recunoască public impactul pe care Charlie Kirk l-a avut în politica americană și mai cu seamă în în rândul susținătorilor lui Trump.

Dacă inițiativa va fi adoptată și promulgată, Kirk va deveni cea mai tânără personalitate prezentă pe moneda legală a Statelor Unite, alăturându-se unor figuri istorice precum George Washington sau Benjamin Franklin.

De asemenea, monedele vor fi produse fără costuri pentru contribuabili, iar designul final va trebui aprobat de președintele Donald Trump.

