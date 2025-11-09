Când pică Paștele ortodox în 2026. Ziua în care vom sărbători Învierea Domnului și biruința vieții asupra morții.

Când pică Paștele ortodox în 2026

În anul 2026, Paștele ortodox va fi prăznuit pe data de 12 aprilie, potrivit calendarului bisericesc. Sărbătoarea marchează momentul central al credinței creștine, Învierea lui Iisus Hristos, după patimile și răstignirea Sa.

În această perioadă cu maximă încărcătură spirituală credincioșii participă la slujba speciale, aprind lumânări și își spun „Hristos a Înviat!”.

Lumina Sfântă din noaptea de Înviere este simbolul speranței, al renașterii, al biruinței binelui asupra răului, scrie bzi.ro.

Paștele ortodox în 2026

Paștele ortodox în 2026 va fi prăznuit pe 12 aprilie, iar cu o săptămână înainte, are loc Săptămâna Mare, o perioadă de post, rugăciune și reflecție pentru credincioși.

De Paște, oamenii vopsesc ouă roșii, pregătesc cozonaci, pască și miel. Fiecare masă este înseninată de salutul „Hristos a înviat!” și răspunsul „Adevărat a înviat!”.

Paștele ortodox în 2026 va reprezenta un nou moment de regăsire spirituală pentru români, care îi va uni, cu siguranță, ca în fiecare an.

Este cea mai importantă sărbătoarea creștinătății, dedicată Învierii Domnului Iisus Hristos.

Tradițiile sunt de veacuri: ouăle roșii, vopsite de obicei în Joia Mare, reprezintă sângele Mântuitorului și viața veșnică.

Sursa foto MAIN: Alexandra Pandrea (Gândul)

