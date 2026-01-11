Captură pe Aeroportul Otopeni. Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, găsite în bagajele unor cetățeni români

Captură pe Aeroportul Otopeni. Polițiștii de frontieră și vameșii de la Aeroportul Otopeni au descoperit în bagajele a doi cetățeni români, care soseau din Dubai, bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane de euro.

Captura a avut loc în cursul după-amiezii de vineri, 9 ianuarie 2026. Potrivit datelor, două persoane de sex feminin, în vârstă de 20 de ani și 49 de ani, care au sosit din Dubai, nu au declarat autorităților vamale bunurile și sumele deținute, arată Mediafax.

Ce bunuri nu au fost declarate

Au fost găsite în bagaje 19 coliere, 34 brățări, 5 inele și 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum și 5 ceasuri de lux de diferite mărci. În bagaje se aflau și 2.718.500 AED, respectiv 73.400 euro.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliției de Frontieră Aeroport Henri Coandă, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, 2 kg de metal galben sub forma de bijuterii susceptibile a fi din aur, 5 ceasuri de lux de diferite mărci si sumele de 73.400 de euro și 2.718.500 de AED pe care persoanele încercau să le introducă ilegal în țară. În data de 09.01.2026, în jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Henri Coandă, s-au prezentat pentru a intra în ţară, din direcţia Dubai, două femei, cetăţeni români, în vârstă de 20 de ani, respectiv 49 de ani. După ce au efectuat formalitățile de frontieră, persoanele în cauză s-au deplasat spre ieșire, fără a declara autorităților vamale bunurile și sumele deținute. Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat un control amănunțit asupra bagajelor femeii. Astfel, în bagaje au fost descoperite 19 coliere, 34 brățări, 5 inele și 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum și 5 ceasuri de lux de diferite mărci. De asemenea, în bagaje se aflau și 2.718.500 AED, respectiv 73.400 euro. În total, bunurile, precum cu sumele de bani se ridică la o valoare estimativă de 3.000.000 de euro. Acestea au fost preluate de către autorităţile vamale pentru a fi trimise spre expertizare. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de tentativă la contrabandă prevăzută și pedepsită de art. 32 CP, în raport cu art. 270 (2) lit. A din Legea 86/2006, iar în cauză a fost întocmită lucrare penală în acest sens”, a transmis Poliția de Frontieră.

