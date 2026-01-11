Prima pagină » Diverse » Captură pe Aeroportul Otopeni. Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, găsite în bagajele unor cetățeni români

Captură pe Aeroportul Otopeni. Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, găsite în bagajele unor cetățeni români

11 ian. 2026, 19:16, Diverse
Captură pe Aeroportul Otopeni. Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, găsite în bagajele unor cetățeni români
Galerie Foto 6

Captură pe Aeroportul Otopeni. Polițiștii de frontieră și vameșii de la Aeroportul Otopeni au descoperit în bagajele a doi cetățeni români, care soseau din Dubai, bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane de euro.

Captura a avut loc în cursul după-amiezii de vineri, 9 ianuarie 2026. Potrivit datelor, două persoane de sex feminin, în vârstă de 20 de ani și 49 de ani, care au sosit din Dubai, nu au declarat autorităților vamale bunurile și sumele deținute, arată Mediafax.

Ce bunuri nu au fost declarate

Au fost găsite în bagaje 19 coliere, 34 brățări, 5 inele și 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum și 5 ceasuri de lux de diferite mărci. În bagaje se aflau și 2.718.500 AED, respectiv 73.400 euro.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliției de Frontieră Aeroport Henri Coandă, împreună cu lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, 2 kg de metal galben sub forma de bijuterii susceptibile a fi din aur, 5 ceasuri de lux de diferite mărci si sumele de 73.400 de euro și 2.718.500 de AED pe care persoanele încercau să le introducă ilegal în țară.

În data de 09.01.2026, în jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Henri Coandă, s-au prezentat pentru a intra în ţară, din direcţia Dubai, două femei, cetăţeni români, în vârstă de 20 de ani, respectiv 49 de ani. După ce au efectuat formalitățile de frontieră, persoanele în cauză s-au deplasat spre ieșire, fără a declara autorităților vamale bunurile și sumele deținute.

Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au efectuat un control amănunțit asupra bagajelor femeii.

Captură pe Aeroportul Otopeni. Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, găsite în bagajele unor cetățeni români

Captură pe Aeroportul Otopeni. Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, găsite în bagajele unor cetățeni români

Astfel, în bagaje au fost descoperite 19 coliere, 34 brățări, 5 inele și 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum și 5 ceasuri de lux de diferite mărci. De asemenea, în bagaje se aflau și 2.718.500 AED, respectiv 73.400 euro.

În total, bunurile, precum cu sumele de bani se ridică la o valoare estimativă de 3.000.000 de euro. Acestea au fost preluate de către autorităţile vamale pentru a fi trimise spre expertizare.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de tentativă la contrabandă prevăzută și pedepsită de art. 32 CP, în raport cu art. 270 (2) lit. A din Legea 86/2006, iar în cauză a fost întocmită lucrare penală în acest sens”, a transmis Poliția de Frontieră.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Poliția de Frontieră

Recomandarea video

Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
O descoperire unică, veche de 9.500 de ani, dezvăluie o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi
CONTROVERSĂ Mesaj de la Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell”
19:40
Mesaj de la Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell”
RĂZBOI Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut
19:16
Netanyahu a ordonat bombardarea Libanului. Multe familii libaneze au părăsit sudul țării pentru a fugi spre Beirut
RELIGIE Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina
18:48
Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina
POLITICĂ Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”
18:48
Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”
MESAJ „Suntem bine. Suntem luptători”. Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din SUA
18:43
„Suntem bine. Suntem luptători”. Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din SUA
TENSIUNI Meloni îi dă o replică tăioasă lui Trump, după ce președintele american a spus că NATO e nimic fără SUA: „Să închidem McDonalds?”
18:12
Meloni îi dă o replică tăioasă lui Trump, după ce președintele american a spus că NATO e nimic fără SUA: „Să închidem McDonalds?”

Cele mai noi

Trimite acest link pe