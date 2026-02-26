Sorin Grindeanu spune că „lucrurile nu funcționează” în coaliție și pune sub semnul întrebării acordul de guvernare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, admite, într-un interviu pentru G4Media, că relația din interiorul Coaliției nu funcționează și sugerează că atât protocolul, cât și susținerea pentru premierul Ilie Bolojan pot intra în discuție, în funcție de forma finală a bugetului.

Întrebat ce s-a întâmplat atât de grav în mai puțin de un an încât PSD să pună sub semnul întrebării acordul Coaliției, Grindeanu a răspuns: „Cred că tot s-a greșit în această perioadă, chiar cu începutul”.

Liderul social-democrat a explicat că, în opinia sa, în loc ca partenerii să se concentreze pe guvernare și pe implementarea PNRR, tensiunile interne au crescut încă din primele luni.

„În loc să încercăm să ne ocupăm mult de ce înseamnă guvernare, de ce înseamnă PNRR, de ce înseamnă, până la urmă, o consolidare a relațiilor în interiorul acestei coaliții, nu ușoare, lucrurile au mers în altă direcție”, a spus el la G4Media.

Grindeanu: „Lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui”

Grindeanu a recunoscut deschis că relația dintre PSD și partenerii de dreapta este complicată.

„PSD e într-o coaliție de partide de dreapta, până la urmă”, a afirmat el. „Poate a apărut în această perioadă și această imagine în care pare că suntem singuri pe diverse propuneri, diverse măsuri pe care le cerem în cadrul coaliției, fiind totuși singurul partid de stânga”, a explicat liderul PSD.

Declarația cea mai clară privind starea alianței a venit imediat după. El a invocat și lipsa dialogului din primele luni de guvernare.

„Lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze în cadrul coaliției. (…) Au fost lunile de început în care, să știți că a lipsit dialogul”, spune Grindeanu.

Bugetul, testul decisiv

Grindeanu a legat viitorul Coaliției de modul în care vor fi incluse în buget propunerile PSD. Printre acestea se află măsuri sociale și alocări bugetare pe care partidul le consideră prioritare.

„Trebuie să văd bugetul. Și contează foarte mult ca propunerile PSD pe care le-am făcut și pe care le vrem a fi prinse, fie că vorbim de alocări bugetare, fie că vorbim de măsuri fiscale care trebuie să fie îndreptate”, a declarat președintele PSD.

Întrebat dacă aceste solicitări pot fi interpretate drept un ultimatum, Grindeanu a respins ideea: „Nu dau niciun ultimatum”.

Cu toate acestea, mesajul transmis este unul ferm: susținerea PSD pentru actuala formulă de guvernare depinde de negocierile pe buget și de modul în care partenerii tratează prioritățile social-democraților

RECOMANDAREA AUTORULUI

Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”

Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern