Ce funcție să dezactivezi din telefon, pentru ca bateria să reziste mai mult timp

Tu știai ce funcție să dezactivezi din telefonul mobil, pentru ca bateria să reziste mai mult timp? Specialiștii au arătat că există un pas care ar trebui făcut, dacă dorești ca timpul de utilizare să fie mai mare, iar experiența ta ca utilizator să nu fie afectată. Iată mai jos, în articol.

O anumită funcție dezactivată din telefonul mobil ar putea ajuta la prelungirea vieții bateriei dispozitivului. Cu cât sunt utilizate mai multe aplicații pe telefon, cu atât bateria ar putea să fie afectată și să nu mai dureze la fel de mult precum în primul an de „viață”.

Ce funcție să dezactivezi din telefon?

Performanța smartphone-ului poate fi afectată de anumite aplicații pe care le utilizezi. De aceea, specialiștii în zona tehnologică recomandă să dezactivezi o anumită funcție, cu scopul de a prelungi viața bateriei. Este vorba despre o funcție legată de efectele vizuale care însoțesc fiecare mișcare de pe ecran. Reducerea acestor animații poate face telefonul să pară mai rapid și, de asemenea, poate reduce consumul baterie, notează Eleconomista.es.

Efectele vizuale creează o experiență captivantă, iar anumite elemente par că sunt „aduse la viață”. Totuși, o astfel de funcție ar putea să aibă un impact negativ asupra bateriei telefonului, mai ales atunci când accesați anumite aplicații. Chiar dacă tranzițiile (elementele animate) durează câteva secunde, ele pot fi repetate de zeci de ori pe zi. Acest aspect implică un mic efort suplimentar din partea procesorului.

Momentan, funcția poate fi dezactivată doar de utilizatorii telefoanelor iPhone. Pașii pe care să îi urmezi: accesează „Setări” („Settings”), apasă pe „Accesibilitate” („Accessibility”), apoi pe „Mișcare” („Moving”) și activezi „Reduce mișcarea” („Reduce motion”).

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ