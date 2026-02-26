Dosar pentru trucarea la pariuri a unor meciuri din fotbalul românesc. Un fost jucător de la FCSB, în cătușe la Parchet

Poliţiştii au făcut miercuri 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar legat de trucarea de meciuri în fotbalul românesc pentru pariuri.

La CS Păulești, echipă din Liga 3, mai multe persoane sunt cercetate pentru „blaturi”, câștigurile la pariuri fiind de 840.000 de lei.

Joi, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești au ajuns cinci persoane implicate în acest caz. Fotbaliștii Gabi Matei, care pe 28 februarie 2026 a împlinit 36 de ani, Marius Sanda și Raul Papp, finanțatorul de la CS Păulești, Claudiu Blaga, și Alexandru Cristescu, un apropiat al lui Blaga.

Gabi Matei și Marius Sanda vor fi eliberați și cercetați sub control judiciar, iar Claudiu Blaga și Alexandru Cristescu ar putea fi arestați și Papp va fi cercetat în libertate, arată GSP.

„În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competiţional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum şi alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acţionat în mod coordonat, în scopul influenţării şi alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federaţia Română de Fotbal. Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfăşurării meciurilor şi la integritatea competiţiei sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât şi în agenţii de profil, creând aparenţa unor pariuri conforme cadrului legal, în condiţiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute şi prestabilite” notează Poliția Română.

Cazul e cercetat și de Departamentul de Integritate al FRF, unde a ajuns și Adrian Petre, fost jucător la FCSB sau CS Păulești.

Gabi Matei a câștigat titluri cu FCSB și plecase de la Păulești la începutul anului.

Printre meciurile cercetate sunt cel cu Victoria Traian, 0-4, din decembrie 2025, un amical cu Metaloglobus, 0-7, din iulie 2025, cu Sepsi 2, 0-1, din octombrie 2025 sau duelurile tur – retur cu Blejoi, 0-2, 0-0.