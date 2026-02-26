Prima pagină » Actualitate » Şeful Consiliului Judeţean Buzău anunţă că „peste 55% din resurse merg către dezvoltare”. Marcel Ciolacu: „Avansăm cu proiectul Parcului Industrial”

Şeful Consiliului Judeţean Buzău anunţă că „peste 55% din resurse merg către dezvoltare”. Marcel Ciolacu: „Avansăm cu proiectul Parcului Industrial”

Luiza Dobrescu
26 feb. 2026, 14:30, Actualitate
Bugetul anului 2026, la Buzău, este unul centrat pe investiţii, spune şeful Consiliului Județean, Marcel Ciolacu.  Excedentul bugetar este direcţionat către cofinanțarea proiectelor europene și pentru a menține ritmul investițiilor deja începute, mai spune acesta. 

Ciolacu mai spune că bugetul de la Buzău este unul orientat spre investiții: peste 55% din resurse merg către dezvoltare, iar sănătatea, infrastructura rutieră și învățământul concentrează cea mai mare parte a alocărilor. Asistența socială și cultura rămân priorități bugetare, cu resurse alocate corespunzător”.

„Folosim excedentul bugetar pentru cofinanțarea proiectelor europene și pentru a menține ritmul investițiilor deja începute.

În plan economic, avansăm concret cu proiectul Parcului Industrial de la Râmnicu Sărat, unde vom constitui o companie mixtă între Consiliul Județean și municipiu.

Continuăm, de asemenea, proiectele pentru parcuri fotovoltaice dedicate instituțiilor din subordine, investițiile în infrastructura de apă și în managementul deșeurilor.”

Ciolacu vorbeşte şi despre intenţiile primarului din municipiu, Constantin Toma, de aderare la DI ECO Buzău 2009.

„Salut decizia primarului Toma de a pregăti o hotărâre de consiliu prin care Primăria Buzău să adere la ADI ECO Buzău 2009, un pas important pentru o gestionare mai eficientă a deșeurilor la nivel județean.

Dialogul dintre Consiliul Județean și Primăria Buzău va continua, iar inițiativa excelentă a președintelui PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, de a pune la aceeași masă administrațiile locale va fi urmată de întâlniri periodice, inclusiv cu consilierii locali și județeni, dar și cu primarii din județ, pentru o coordonare reală a proiectelor majore.”

Marcel Ciolacu a ieșit pe teren alături de echipele de intervenție, după ninsorile abundente: „Se intervine pentru remedierea situației"

Scandal politic după ce România a intrat în recesiune. Ciolacu îl acuză direct pe Bolojan: „Este de vină pentru cum stă România economic"

