24 aug. 2025, 13:39, Actualitate
Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră

Peste 5.400 de cetățeni ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele șapte luni ale anului, au spus reprezentanții Poliției de Frontieră.

Aceștia au menționat că cifra este mai mica decât în prima perioadă a anului trecut, când fuseseră prinse 7600 de persoane. În trei cazuri, cetățeni ucraineni care obținuseră protecție temporară în România au devenit apoi călăuze pentru alți conaționali și au fost arestați preventiv pentru trafic de migranți.

Poliţiştii de frontieră din cadrul inspectoratelor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei şi Iaşi şi cei de la Garda de Coastă au depistat, la graniţa cu Ucraina, peste 5.400 de cetăţeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului 2025. Cifra este mai mică decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost depistate peste 7.680 de persoane”, au anunţat, duminică, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Ei au precizat că cetățenii ucraineni ajunși în România în acest fel beneficiază de un regim juridic special, adaptat situației generate de țara vecină.

În locul procedurilor obişnuite aplicate pentru trecerea ilegală a frontierei, aceştia pot solicita mecanismele existente pentru protecţie, principalul instrument fiind protecţia temporară, reglementată la nivelul Uniunii Europene şi aplicată şi în România”, a precizat sursa citată.

De asemenea, polițiștii de frontieră au mai spus că s-au confruntat și cu situații în care cetățeni ucraineni, după ce au obținut protecție temporară, s-au întors în țara lor și au revenit, însoțind alți conaționali. În trei dintre astfel de cazuri, cetățeni ucraineni care au avut rol de călăuze au fost arestați preventiv pentru trafic de migranți.

”Un exemplu semnificativ este cel din luna iulie, când poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Valea Vişeului au descoperit cinci cetăţeni ucraineni care au traversat Munţii Maramureşului. Printre ei se afla un tânăr de 23 de ani, deja beneficiar al protecţiei temporare în România, care avea rolul de călăuză. Acesta a fost reţinut şi arestat preventiv pentru 30 de zile”, au mai afirmat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Ei au adăugat că, luând în considerare condițiile dificile din zona montană, altitudini mari, teren accidentat și vreme extremă, prioritatea rămâne siguranța oamenilor.

În colaborare cu lucrătorii Salvamont şi cei ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, aceştia intervin frecvent pentru a acorda primul ajutor şi pentru a salva vieţi. De la începutul anului, au fost sprijiniţi peste 150 de cetăţeni ucraineni aflaţi în pericol de epuizare, hipotermie sau accidente”, au mai precizat poliţiştii de frontieră.

