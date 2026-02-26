Meciuri de box și spectacole de arte marțiale cu roboți: Cancelarul Merz al Germaniei face cunoștință cu umanoizii AI din China

Cancelarul german Friedrich Merz a vizitat, joi, compania chineză de roboți Unitree Robotics din Hangzhou, estul Chinei, unde a asistat la spectacole de box și arte marțiale ale umanoizilor, relatează Al Jazeera.

Fondatorul Unitree, Wang Xingxing, a declarat, joi, într-un interviu, că se simte profund onorat. El a descris vizita lui Merz ca o oportunitate pentru consolidarea cooperării cu companiile germane.

Wang a mai spus că piața germană are un potențial enorm și că tendințele puternice de dezvoltare în domeniul roboticii inteligente și al inteligenței artificiale vor fi benefice atât pentru industrie, cât și pentru întreaga umanitate, relatează Global News.

Cancelarul german Friedrich Merz a sosit la centrul tehnologic Hangzhou în cea de-a doua zi a primei sale vizite oficiale în China, însoțit de o delegație de lideri din mediul de afaceri german.

Hangzhou este un important centru al sectorului tehnologic din China, sediul unor giganți precum compania de inteligență artificială DeepSeek și platforma de comerț electronic Alibaba.

Mai devreme, însă, Merz, însoțit de delegația formată din directori ai giganților auto germani Volkswagen, BMW și Mercedes, a vizitat o fabrică Mercedes din capitala Chinei, unde a testat un vehicul autonom.

Călătoria lui Merz în China, care a devenit anul trecut cel mai mare partener comercial al Germaniei, are ca scop aprofundarea relațiilor economice, în urma tarifelor impuse de Statele Unite anul trecut.

Într-o întâlnire cu premierul chinez Li Qiang, miercuri, la Beijing, înainte de a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, Merz a declarat că dorește „să îmbunătățească și să echilibreze” cooperarea dintre cele două țări.

În urma discuțiilor cu Xi și cu liderii chinezi de vârf, Merz a declarat că Beijingul a acceptat să cumpere până la 120 de avioane Airbus și că sunt în curs de negociere și alte contracte.

Discuțiile dintre Xi și Merz au abordat și probleme geopolitice, liderul german afirmând că orice „reunificare” cu Taiwanul, insula autonomă pe care China o revendică ca teritoriu al său, trebuie să se facă în mod pașnic.

Merz a declarat, de asemenea, reporterilor că a cerut guvernului chinez să-și folosească influența asupra Rusiei pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina, pe fondul frustrării liderilor europeni că Beijingul nu face suficient pentru a pune capăt războiului.

„Știm că semnalele venite de la Beijing sunt luate foarte în serios la Moscova”, a spus Merz.

După întâlnire, cele două țări au dat publicității o declarație comună în care au afirmat că susțin eforturile de a ajunge la un armistițiu și la o pace durabilă în Ucraina.

Pe lângă Merz, mai mulți liddeeri occidentali au vizitat Beijingul în ultimele luni, printre aceșțtia se numără prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul canadian Mark Carney, pe fondul consecințelor tarifelor impuse de administrația Trump.

