17 nov. 2025, 22:20, Diverse
Cât costă șoriciul, jumările și toba, cu o lună înainte de CRĂCIUN. Producătorii spun că prețurile au crescut cu 10% față de anul trecut

În acest an, pe lângă bradul de Crăciun, românii vor trebui să plătească mai mult și pentru produse tradiționale precum șorici, jumări, slănină sau tobă. Producătorii spun că prețurile au crescut cu 10% fața de anul trecut la astfel de produse.

„Începând cu șunculițe, afumată, fiartă, cu boia, avem și fiartă cu usturoi, trei-patru feluri de șunculiță, jumările, nelipsite de pe masa de Crăciun, lebar, caltaboș, ciolan, cârnați afumați, legume ca să dea culoare platoului, cârnăciori de mangalița, de porc”, a spus proprietarul unei băcănii, potrivit Cancan.

Un kilogram de jumări sau șorici variază într 70 de lei și 180 de lei, iar toba și lebărul costă aproximativ 90 de lei pe kilogram, în timp ce slănina se vinde cu 70 de lei pe kilogram.

Jumările de porc, printre preparatele regăsite la Târgul de Crăciun de la Ministerul Agriculturii

FOTO: Alexandra Pandrea (Gândul)

În acest context, scumpirile îi determină pe români să facă economii chiar înainte de sărbătorile de iarnă pentru a avea câte un pic din fiecare.

„Cam la jumăte renunțăm. Nu am luat jumări de trei ani de zile la prețul care e, mi-a trecut. Îmi face și rău numai când mă uit la prețuri”, a precizat un cumpărător, potrivit sursei.

„Scumpe, mult mai scumpe sunt, dar asta e. […] La ce renunțăm, la specialități, ne limităm, doar așa, puțin”, a mai adăugat un român.

Așadar, unii românii cumpără mai puțin, iar alții își prepară direct acasă și, în ciuda prețurilor ridicate, aceștia fac tot posibilul pentru a se bucura de magia sărbătorilor de iarnă, chiar dacă masa poate nu va mai la fel de plină ca odinioară….

Mediafax
