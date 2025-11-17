Mai este mai bine de o lună până la Crăciun, dar românii început deja să își calculeze bugetele pentru sărbătorile de iarnă și mai ales pentru brad, un simbol aproape nelipsit din casele oamenilor. Mai există și varianta celui artificial, dar cei care preferă mirosul autentic de conifere în locul „plasticului”, ofertele pentru varianta naturală sunt deja disponibile. Astfel, magazinele online au deschis listele cu precomenzile, însă prețurile sunt vizibil mai ridicate decât anul trecut, notează Playtech.

Potrivit ofertelor actuale, un brad natural, tăiat, cu o înălțime de până la 150 de centimetri, pornește de la 129 de lei și, în funcție de specie și densitatea coroanei, același model de înălțime poate ajunge și la 230 de lei.

Creșterile sunt resimțite cu atât mai mult în categoria brazilor la ghiveci, preferați de tot mai mulți români pentru că pot fi replantați după sărbători. Un brad plantat, cu o înălțime între 60 și 80 cm, costă în prezent 257 de lei. Dacă se dorește un copac mai înalt, de aproximativ 160 cm, prețul ajunge la 600 de lei.

Dar aceste tarife sunt valabile în perioada de precomandă pentru că, pe măsură ce sărbătorile se apropie, cererea crește considerabil, iar odată cu ea cresc și prețurile. Astfel, cei care aleg să achiziționeze bradul în primele zile din decembrie sau chiar mai târziu se pot aștepta la valori și mai mari, atât online, cât și în magazinele fizice.

Deocamdată, în piețe și în târgurile de sezon nu au apărut încă brazii naturali, deoarece cei mai mulți comercianți așteaptă, de obicei, începutul lunii decembrie pentru a-și deschide standurile, odată cu valul mai intens de cumpărători.

Doar că, având în vedere scumpirile din ultimul an, este posibil ca și acolo prețurile să fie mai ridicate decât în 2024. Este vorba de costurile de transport, inflația și taxele suplimentare pentru importul brazilor nordici, factori care influențează major diferențele de preț.

Așadar, pe măsură ce inaintăm în ultimele săptămâni din noiembrie, interesul pentru brazi va crește, iar ofertele se vor diversifica, mai scrie sursa citată…