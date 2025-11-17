Prima pagină » Actualitate » Cât costă un BRAD natural, în 2025. Magazinele online au deschis deja listele cu precomenzi, dar prețurile sunt mai mari decât Crăciunul trecut

Cât costă un BRAD natural, în 2025. Magazinele online au deschis deja listele cu precomenzi, dar prețurile sunt mai mari decât Crăciunul trecut

17 nov. 2025, 20:28, Actualitate
Cât costă un BRAD natural, în 2025. Magazinele online au deschis deja listele cu precomenzi, dar prețurile sunt mai mari decât Crăciunul trecut
FOTO - Caracter ilustrativ

Mai este mai bine de o lună până la Crăciun, dar românii început deja să își calculeze bugetele pentru sărbătorile de iarnă și mai ales pentru brad, un simbol aproape nelipsit din casele oamenilor. Mai există și varianta celui artificial, dar cei care preferă mirosul autentic de conifere în locul „plasticului”, ofertele pentru varianta naturală sunt deja disponibile. Astfel, magazinele online au deschis listele cu precomenzile, însă prețurile sunt vizibil mai ridicate decât anul trecut, notează Playtech.

Potrivit ofertelor actuale, un brad natural, tăiat, cu o înălțime de până la 150 de centimetri, pornește de la 129 de lei și, în funcție de specie și densitatea coroanei, același model de înălțime poate ajunge și la 230 de lei.

Creșterile sunt resimțite cu atât mai mult în categoria brazilor la ghiveci, preferați de tot mai mulți români pentru că pot fi replantați după sărbători. Un brad plantat, cu o înălțime între 60 și 80 cm, costă în prezent 257 de lei. Dacă se dorește un copac mai înalt, de aproximativ 160 cm, prețul ajunge la 600 de lei.

Dar aceste tarife sunt valabile în perioada de precomandă pentru că, pe măsură ce sărbătorile se apropie, cererea crește considerabil, iar odată cu ea cresc și prețurile. Astfel, cei care aleg să achiziționeze bradul în primele zile din decembrie sau chiar mai târziu se pot aștepta la valori și mai mari, atât online, cât și în magazinele fizice.

Cât costă ornamentele pentru bradul de Crăciun. Cât plătești pentru un brad artificial sau o instalație LED, în decembrie 2024

Deocamdată, în piețe și în târgurile de sezon nu au apărut încă brazii naturali, deoarece cei mai mulți comercianți așteaptă, de obicei, începutul lunii decembrie pentru a-și deschide standurile, odată cu valul mai intens de cumpărători.

Doar că, având în vedere scumpirile din ultimul an, este posibil ca și acolo prețurile să fie mai ridicate decât în 2024. Este vorba de costurile de transport, inflația și taxele suplimentare pentru importul brazilor nordici, factori care influențează major diferențele de preț.

Așadar, pe măsură ce inaintăm în ultimele săptămâni din noiembrie, interesul pentru brazi va crește, iar ofertele se vor diversifica, mai scrie sursa citată…

Citește și

VIDEO Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”
18:55
Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”
FOTO-VIDEO Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat”
18:30
Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat”
ULTIMA ORĂ Anunț despre cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii. Ministrul Transporturilor: „Proiect de o complexitate tehnică ridicată”
17:35
Anunț despre cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii. Ministrul Transporturilor: „Proiect de o complexitate tehnică ridicată”
SCANDAL Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile
17:26
Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile
POLITICĂ Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
17:00
Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
TRANSPORT Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
16:31
Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
Mediafax
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Cristina Șișcanu l-a DETRONAT pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
„L-am căutat în propriul său iad”. „Pipo”, baronul drogurilor care și-a înscenat moartea pentru a scăpa de arestare, capturat în Europa
Mediafax
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
A fost sau nu marele scriitor Mihail Sadoveanu „vândut” comuniștilor? „Pe de-o parte este amuzant”
EXTERNE Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit”
20:25
Cancelarul Germaniei anunță o nouă ordine mondială: „Ultimii 85 de ani în Vest și 35 de ani în Est au luat sfârșit”
EXTERNE Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
20:04
Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
20:02
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia
19:57
Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia
NEWS ALERT Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil
19:38
Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil
ULTIMA ORĂ Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile – SURSE
19:20
Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile – SURSE