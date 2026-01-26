Cât mai costă o pâine, acum în ianuarie 2026. Mulți oameni se plâng că nu le mai ajung banii pentru acest aliment de bază

Prețul pâinii s-a majorat cu cu peste 8%, în ultimul an, iar sortimentele cu semințe și maia sunt cele mai scumpe, motiv pentru care franzela rămâne prima variantă a românilor. La rândul lor, brutarii vorbesc despre costuri tot mai greu de suportat la făină, curent și gaze. O franzelă albă costă între 2 lei și 2,50 lei, iar sortimentele cu semințe și maia se vând și cu peste 10 lei.

Oamenii se plâng de prețuri și spun că se descurcă din ce în ce mai greu:

„Iau pâine albă, normală, că noi nu mâncăm mai mult de două pâini. Vreo 2,50 lei. E mult pentru noi”, recunoaște o doamnă.

„A crescut foarte mult prețul, în ultimul timp. De la 3 lei, în sus. 3,50 – 4 lei. Plus că cea mare e 10 lei. Stau și mă gândesc că nu-mi ajung banii”, spune o altă doamnă.

„Trebuie să mâncăm, luăm două-trei felii. Asta e…”, spune dezamăgit un bărbat.

Brutarii spun că și costurile de producție sunt mai mari. Dacă înainte o brutărie reușea să producă o pâine cu aproximativ un leu și jumătate, acum costurile pot ajunge chiar la doi lei și jumătate, în funcție de consumul de energie și de salariile angajaților.

„Ne confruntăm cu creștere de prețuri la materie primă. Trebuie să ai salariați, să îi asiguri, să le plătești dările la stat. Creșterea carburantului iar e o problemă foarte mare, la aceasta oră”, spune Ion Fugaru, patronul unei brutării din Târgu Jiu, potrivit Digi 24.

Întrebat dacă în perioada de iarnă se întâmplă să vină cu bani de acasă, acesta răspunde: „Câteodată, da. Au fost și timpuri și acum văd că se îndreptă spre același mod”.

Pe lista alimentelor de bază care s-au scumpit în ultimul an se numără și alte alimente de bază, precum zahărul, untul sau ouăle, potrivit sursei citate.

