Florin Barbu: „Anual, în următorii 2 ani, o să scot 100 de milioane de euro pentru a achiziționa junici. O vom face pe fonduri europene.”

Florin Barbu: „Anual, în următorii 2 ani, o să scot 100 de milioane de euro pentru a achiziționa juninci. O vom face pe fonduri europene.”

Andrei Rosz
13 mart. 2026, 21:00, Emisiuni
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a vorbit despre o premieră la nivelul Comisiei Europene, România va achiziționa juninci pe fonduri europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Florin Barbu: ,,Este pentru prima oară de la aderare când România reușește să modifice un regulament. Aceste animale de reproducție reprezintă niște mijloace fixe, se înregistrează în contabilitate. Ele pot fi achiziționate și considerate ca orice echipament. Că achiziționezi o pompă, că achiziționezi o vacă de reproducție, de carne sau de lapte, ele sunt mijloace fix.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Barbu a vorbit despre o premieră la nivelul Comisiei Europene, România va achiziționa juninci pe fonduri europene. Acesta a început prin a spune că este pentru prima dată când România reușește să modifice un regulament UE de la aderare. Ministrul explică viziunea cu care i-a convins pe cei din Comisia Europeană. Acesta susține că animalele de reproducție sunt mijloace fixe, înregistrate în contabilitate. Barbu susține că în următorii doi ani, anual va scoate câte 100 de milioane de euro pentru a achiziționa juninci, vaci de lapte și de carne, dar și scroafe de reproducție. Întreaga achiziție va fi suportată prin fonduri europene, adaugă ministrul. Acesta susține că este o acțiune fără precedent în cadrul Comisiei Europene.

„Am reușit! Este pentru prima oară de la aderare când România reușește să modifice un regulament. Și credeți-mă că mi-a trebuit șase luni de zile la Comisia Europeană să le explic. Tot pe la Comisie, tot pe la Comisie, ca să schimb un regulament. Dar l-am schimbat. Fiind economist, m-am dus și le-am explicat. Oameni buni, aceste animale de reproducție reprezintă niște mijloace fixe, se înregistrează în contabilitate. Ele pot fi achiziționate și considerate ca orice echipament. Că achiziționezi o pompă, că achiziționezi o vacă de reproducție, de carne sau de lapte, ele sunt mijloace fixe. Și am reușit să îi conving. Am notificat schema, aștept să-mi vină schema și urmează ca în următorii 2 ani, anual, să scot 100 de milioane de euro pentru achiziționarea de juninci, vaci de lapte, vaci de carne, sectorul ovin și scroafe de reproducție, sectorul de porc. Achiziționarea să se facă pe fonduri europene. Este fără precedent la nivelul Comisiei Europene.”, a explicat Ministrul Agriculturii.

Citește și

EMISIUNI Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță investiții importante: „Va fi construit cel mai mare abator din România, cu finalizare în 2028”
20:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță investiții importante: „Va fi construit cel mai mare abator din România, cu finalizare în 2028”
EXCLUSIV Florin Barbu: „Eu protejez fermierii români. Îmi doresc marcă proprie pe teritoriul României”
20:00
Florin Barbu: „Eu protejez fermierii români. Îmi doresc marcă proprie pe teritoriul României”
EMISIUNI Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „O să atragem undeva la 5 miliarde de euro, bani europeni, în 2026 pentru agricultură”
19:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „O să atragem undeva la 5 miliarde de euro, bani europeni, în 2026 pentru agricultură”
ENERGIE Ce se întâmplă la Azomureș? Florin Barbu: „Rog compania să redeschidă. Am avut o discuție pentru preluarea de către Romgaz a combinatului”
19:00
Ce se întâmplă la Azomureș? Florin Barbu: „Rog compania să redeschidă. Am avut o discuție pentru preluarea de către Romgaz a combinatului”
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Cu cât războiul din Iran se lungește, cu atât Trump va plăti mai scump”
09:00
Ion Cristoiu: „Cu cât războiul din Iran se lungește, cu atât Trump va plăti mai scump”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Lumea a trecut prin 3 isterii – pandemie și 2 războaie. Până la pandemie am trăit normal”
08:30
Ion Cristoiu: „Lumea a trecut prin 3 isterii – pandemie și 2 războaie. Până la pandemie am trăit normal”
Mediafax
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au DIVORȚAT! Primele declarații
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz, după ce a proclamat războiul „câștigat”
Mediafax
Sindicatul Dacia avertizează: 1.200 de angajați de la Mioveni vor fi concediați în 2026, în timp ce modele noi sunt produse în Turcia și Slovenia
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat cum reușesc furnicile nocturne să călătorească
ACTUALITATE Florin Barbu: Consiliul Concurenței să investigheze urgent! De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru?
20:33
Florin Barbu: Consiliul Concurenței să investigheze urgent! De ce sunt nevoiți fermierii români să își vândă producția către firme offshore din Cipru?
FLASH NEWS Radu Miruţă, întrevedere cu noul ambasador al SUA: „Prezenţa militară americană în ţara noastră contribuie la consolidarea securităţii naţionale”
19:57
Radu Miruţă, întrevedere cu noul ambasador al SUA: „Prezenţa militară americană în ţara noastră contribuie la consolidarea securităţii naţionale”
VIDEO Scandal la o prezentare de oale și cratițe în valoare de 12.000 de lei, în Constanța. ANPC și Poliția au sosit și ele la evenimentul gospodinelor
19:54
Scandal la o prezentare de oale și cratițe în valoare de 12.000 de lei, în Constanța. ANPC și Poliția au sosit și ele la evenimentul gospodinelor
CONTROVERSĂ Analiză la rece a regimului din Iran în presa germenă: Mullahii nu vor capitula niciodată
19:54
Analiză la rece a regimului din Iran în presa germenă: Mullahii nu vor capitula niciodată
FLASH NEWS Gigi Becali promite că aduce Lumina Sfântă de Paște în România: „Dacă Patriarhia nu poate, trimit ostașii mei la Ierusalim”
19:53
Gigi Becali promite că aduce Lumina Sfântă de Paște în România: „Dacă Patriarhia nu poate, trimit ostașii mei la Ierusalim”
FLASH NEWS Franța și Italia negociază în secret cu Teheranul deblocarea Strâmtorii Ormuz. Cu cât s-au scumpit gazele și petrolul din cauza crizei energetice
19:14
Franța și Italia negociază în secret cu Teheranul deblocarea Strâmtorii Ormuz. Cu cât s-au scumpit gazele și petrolul din cauza crizei energetice

