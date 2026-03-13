Florin Barbu: „Anual, în următorii 2 ani, o să scot 100 de milioane de euro pentru a achiziționa junici. O vom face pe fonduri europene.”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a vorbit despre o premieră la nivelul Comisiei Europene, România va achiziționa juninci pe fonduri europene.

Florin Barbu: ,,Este pentru prima oară de la aderare când România reușește să modifice un regulament. Aceste animale de reproducție reprezintă niște mijloace fixe, se înregistrează în contabilitate. Ele pot fi achiziționate și considerate ca orice echipament. Că achiziționezi o pompă, că achiziționezi o vacă de reproducție, de carne sau de lapte, ele sunt mijloace fix.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Barbu a vorbit despre o premieră la nivelul Comisiei Europene, România va achiziționa juninci pe fonduri europene. Acesta a început prin a spune că este pentru prima dată când România reușește să modifice un regulament UE de la aderare. Ministrul explică viziunea cu care i-a convins pe cei din Comisia Europeană. Acesta susține că animalele de reproducție sunt mijloace fixe, înregistrate în contabilitate. Barbu susține că în următorii doi ani, anual va scoate câte 100 de milioane de euro pentru a achiziționa juninci, vaci de lapte și de carne, dar și scroafe de reproducție. Întreaga achiziție va fi suportată prin fonduri europene, adaugă ministrul. Acesta susține că este o acțiune fără precedent în cadrul Comisiei Europene.