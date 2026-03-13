Conflictul dintre SUA și Iran escaladează. Pentagonul trimite 2.200 de pușcași marini în Orientul Mijlociu

O unitate expedițională a pușcașilor marini ai Statelor Unite (Marine Expeditionary Unit) formată din aproximativ 2.200 de soldați este trimisă în Orientul Mijlociu la bordul a trei nave, relatează ABC News, care citează doi oficiali americani familiarizați cu situația.

Cea de-a 31-a unitate expedițională a Marinei americane, care este desfășurată permanent în Japonia, a primit ordin să se îndrepte spre Orientul Mijlociu, un indiciu al escaladării războiului cu Iranul. Oficialii americani au exclus de mai multe ori ideea trimiterii de trupe terestre în regiune, dar au evitat totodată să excludă această posibilitate de la izbucnirea războiului. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a aprobat această cerere venită de la Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pentru a consolida prezența militară americană deja existentă în regiune.

Desfășurarea unității de pușcași marini nu înseamnă neapărat că trupele vor fi desfășurate pe teren în Iran, deoarece acestea pot furniza, de asemenea, resurse terestre, amfibii și aeriene comandanților militari aflați în nevoie, susține ABC.

Unitatea include avioane de vânătoare și aeronave cu rotoare basculante MV-22 Osprey, fiind capabilă să execute operațiuni de debarcare, misiuni de evacuare sau intervenții rapide. Desfășurarea are loc în contextul războiului în desfășurare cu Iranul și al atacurilor acestuia asupra transportului comercial în Strâmtoarea Ormuz.

Pentagonul urmărește în această perioadă să asigure stabilitatea rutelor petroliere globale, unde prețul barilului de petrol a depășit 100 de dolari din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

